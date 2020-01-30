В ближайшие два года в Западной Сибири ожидается рост числа заявок на разработку золотоносных месторождений.

В департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) отмечают повышенный интерес добывающих компаний к драгметаллу. Тенденция проявилась в 2015-2016 годах - после того, как был принят нормативный акт, предусматривающий возможность выдачи лицензий на разработку без проведения конкурсов и аукционов.

- Если компания готова вкладывать средства в геологическое изучение, то законодательство позволяет получать участки, не стоящие на госбалансе, по заявительному принципу, - пояснил начальник департамента по недропользованию по СФО Алексей Партолин.

Такая практика становится масштабной. Прежде всего там, где золотодобыча - традиционное направление: в Новосибирской области (Маслянинский и Тогучинский районы) и Республике Алтай. Не отстает и Кузбасс.

В Новосибирской области таким образом выдано пять лицензий, в Кемеровской - уже около сорока. Лицензия на геологическое изучение участка предоставляется на пять лет. После этого предприятие должно отчитаться о проделанной работе, и на основе отчета специалисты могут сделать вывод об открытии месторождения.

- Мы ожидаем, что такие отчеты в массовом порядке начнут поступать в 2020-2021 годах, - отмечает Алексей Партолин. - В соответствии с законодательством, компания, получив свидетельство об открытии месторождения, имеет право работать на данном участке без дополнительных торгов. В основном речь идет о россыпном золоте.

Что касается нефтедобычи, то в Западной Сибири продолжается ее снижение. Если до 2008-2009 годов в Новосибирской области ежегодно добывали около двух миллионов тонн, то затем последовало резкое сокращение. В 2016-м объемы упали до 261 тысячи тонн, в 2017-м - до 198 тысяч, 2018 году - до 147 тысяч тонн. Такая же тенденция - в Омской области. Прошлый год не станет исключением (результаты работы будут известны не раньше марта 2020-го).

Ситуация, полагают специалисты, вряд ли изменится, если не предусмотреть мер господдержки добывающих предприятий - например, предоставлять налоговые преференции, проводить геологическое изучение за счет государства. Однако пока об отзыве лицензий на разработку месторождений или отказе самих компаний речи не идет.

- В планах на 2021-2022 годы - в рамках госзаказа предоставить для геологоразведки большой нефтеносный участок на стыке Новосибирской, Томской и Омской областей, - сообщил Алексей Партолин.

По предварительным данным, для его изучения потребуется около 700 миллионов рублей. Не каждая, даже крупная, компания может позволить себе такие инвестиции в разведку.

По-прежнему одним из основных видов полезных ископаемых в Западной Сибири остается уголь. Но и здесь наблюдается сокращение добычи: по итогам прошлого года - на два процента по сравнению с 2018-м. По сообщению департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса, в регионе добыто 250,1 миллиона тонн (в 2018-м - 255,3 миллиона). Снижение руководитель ведомства Олег Токарев объяснил падением цен на уголь на мировых рынках и сложностями с его поставкой, в том числе высокими тарифами на перевозку.

По мнению Алексея Партолина, запасов угля в Кузбассе достаточно для увеличения объемов добычи. На балансе Сибнедр находятся неразрабатываемые участки, известные еще с советских времен. Сейчас в Кемеровской области проводится поэтапная ликвидация ряда шахт в связи с истощением запасов, их нерентабельностью и банкротством владельцев. Правительственным документом предусмотрено, что компании, подающие заявки на геологоразведку и добычу, должны взять на себя расходы по ликвидации неэффективных предприятий.

- По восьми из девяти предусмотренных программой объектов конкурсные процедуры уже проведены. На последний - шахта N12 - конкурс будет объявлен в марте этого года, - сообщил Алесей Партолин.

Справка РГ

В 2019 году на территории, подведомственной Сибнедрам (Новосибирская, Кемеровская, Омская области, Алтайский край и Республика Алтай), было объявлено четырнадцать аукционов, и два из них не состоялись. В результате проведенных торгов в федеральный бюджет перечислено 2,2 миллиарда рублей. На 2020 год департамент ставит такие же планы. Всего в пяти регионах Сибири недропользователям выдано 1 090 лицензий.