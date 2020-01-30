Пострадавшие от теракта в Беслане получат допподдержку

Президент поручил принять новые меры поддержки пострадавших от теракта в 2004 году жителей Беслана. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В декабре прошлого года президент пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут новые меры поддержки. "Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь... Поэтому если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно", - заверил он.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад нужно представить президенту до апреля.