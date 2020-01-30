Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в труднодоступных районах РФ

В Нарьян-Маре представители общественности Ненецкого автономного округа (НАО) обсудили поправки в Конституцию. Одной из тем обсуждения стала организация общероссийского голосования на отдаленных и труднодоступных территориях.

В начале дискуссии председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о деятельности рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, в которой он состоит.

"Моей целью было проинформировать жителей округа о ходе подготовки поправок, развеять слухи, сомнения и вольные интерпретации, которых сейчас очень много, - пояснил Нилов. - Встреча прошла достаточно позитивно, участники продемонстрировали абсолютное понимание предлагаемых изменений. Так, прозвучали предложения дополнить их вопросами, связанными с органами местного самоуправления как частью публичной власти. Поднимались и проблемы коренных малочисленных народов Севера".

Вопросы, прозвучавшие на встрече, иногда выходили за рамки предлагаемых конституционных изменений, но, поскольку они беспокоят северян, депутат Госдумы собрал все обращения, чтобы затем рассмотреть их в частном порядке.

Курируя Ненецкий автономный округ от партии ЛДПР, Нилов часто бывает в регионе и хорошо знает его специфику. "Географическое положение, природно-климатические характеристики и численность населения делают Ненецкий округ особенным регионом. Поэтому надо было обсудить с местными жителями форму проведения общероссийского голосования на его территории. Оно должно быть комфортным и безопасным. Для этого можно опробовать в НАО какие-то новые технологии, которые бы использовались и в дальнейшем", - полагает депутат.

Участники встречи высказались за то, чтобы общероссийское голосование по изменениям в Конституцию прошло в будний день апреля. Они также рекомендовали предусмотреть возможность голосования на любом избирательном участке. Нилов, в свою очередь, предложил открыть площадки для голосования в средних специальных учебных заведениях и на крупных предприятиях.

"Все предложения жителей Ненецкого округа будут представлены в докладе на рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию, чтобы их голос был услышан и отражен в итоговом документе", - отметил депутат Госдумы.