Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в труднодоступных районах РФ

Новости

Покупатель в московском магазине выпил спиртного и уснул, не дойдя до кассы 11:20
В Челябинске после жалоб родителей отменили концерт Элджея 11:20
Больше ста амурчан спецрейсом вернулись из Китая 11:18
Директор затопленного кипятком пермского отеля задержан в Екатеринбурге 11:17
Видео: пользователей Сети насмешил едущий на трех колесах Dodge Ram 11:15
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 11:12
В Харбин ввезли 270 тысяч импортных медицинских масок 11:10
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США 11:06
Несколько французов заявили о желании жить в Крыму 11:05
Путин назначил Оверчука представителем России в Совете ЕЭК 11:01
В Москве продлили "желтый уровень" опасности 10:58
Челябинские "скорые" оборудовали тревожным кнопками 10:55
Как мир белорусской природы реагирует на ее капризы 10:54
"Себе и подруге": Югорчанка попыталась ввезти из Турции 25 кг одежды 10:53
Видео: Брайан Крэнстон спародировал Джека Николсона в "Сиянии" 10:53
Москвичи проголосовали за увеличение парковочных мест во дворах 10:51
Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник 10:51
Мать помилованной израильтянки поблагодарила Путина за милосердие 10:48
В Новосибирске авиадебошир получил 3,5 года строгого режима 10:47
Видео: "Рик и Морти" застряли в измерении чипсов 10:46
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель 10:41
В Петербурге двух мигрантов арестовали за террористические граффити 10:40
Лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ в Москве 10:33
Чат победителей: о чем могли переписываться освободители Касторенского район Курской области 10:30
Житель Перми отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в труднодоступных районах РФ

Текст: Марина Ледяева
В Нарьян-Маре представители общественности Ненецкого автономного округа (НАО) обсудили поправки в Конституцию. Одной из тем обсуждения стала организация общероссийского голосования на отдаленных и труднодоступных территориях.
Фото: Предоставлено пресс-службой Ненецкого РО ЛДПР Фото: Предоставлено пресс-службой Ненецкого РО ЛДПР
Фото: Предоставлено пресс-службой Ненецкого РО ЛДПР

В начале дискуссии председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о деятельности рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, в которой он состоит.

ОП РФ предложила закрепить в Конституции роль гражданского общества

"Моей целью было проинформировать жителей округа о ходе подготовки поправок, развеять слухи, сомнения и вольные интерпретации, которых сейчас очень много, - пояснил Нилов. - Встреча прошла достаточно позитивно, участники продемонстрировали абсолютное понимание предлагаемых изменений. Так, прозвучали предложения дополнить их вопросами, связанными с органами местного самоуправления как частью публичной власти. Поднимались и проблемы коренных малочисленных народов Севера".

Вопросы, прозвучавшие на встрече, иногда выходили за рамки предлагаемых конституционных изменений, но, поскольку они беспокоят северян, депутат Госдумы собрал все обращения, чтобы затем рассмотреть их в частном порядке.

Курируя Ненецкий автономный округ от партии ЛДПР, Нилов часто бывает в регионе и хорошо знает его специфику. "Географическое положение, природно-климатические характеристики и численность населения делают Ненецкий округ особенным регионом. Поэтому надо было обсудить с местными жителями форму проведения общероссийского голосования на его территории. Оно должно быть комфортным и безопасным. Для этого можно опробовать в НАО какие-то новые технологии, которые бы использовались и в дальнейшем", - полагает депутат.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Эксперты объяснили, почему нужны поправки в Конституцию

Участники встречи высказались за то, чтобы общероссийское голосование по изменениям в Конституцию прошло в будний день апреля. Они также рекомендовали предусмотреть возможность голосования на любом избирательном участке. Нилов, в свою очередь, предложил открыть площадки для голосования в средних специальных учебных заведениях и на крупных предприятиях.

"Все предложения жителей Ненецкого округа будут представлены в докладе на рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию, чтобы их голос был услышан и отражен в итоговом документе", - отметил депутат Госдумы.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

ФСИН: Израильтянка Наама Иссасхар покинула колонию
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам