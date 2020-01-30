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30.01.2020 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Вологдой пенсионерка напоила ворвавшегося грабителя чаем с пирогами

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Вологодской области осудили мужчину, который ворвался в дом к 91-летней пенсионерке и чуть не задушил ее. Пожилая женщина накормила грабителя пирогами, а тот украл деньги и медали ее родственников.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, преступление произошло в городе Никольске, в частном секторе. 91-летняя пенсионерка ночью проснулась от того, что ее кто-то душит. Она увидела, что над ней склонился неизвестный мужчина, смогла разжать его руки.

Мужчина отпрыгнул, а пенсионерка, не потеряв самообладания, стала стыдить незваного гостя. Тот начал оправдываться, говорил, что ему очень нужны деньги.

И тогда пенсионерка предложила грабителю… попить чаю. Хозяйка напоила злоумышленника чаем с пирогами, дала пирогов в дорогу и они по-дружески распрощались. Когда незваный гость ушел, пенсионерка обнаружила, что из сундука пропали 100 тысяч рублей, а также три медали: "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". В годы Великой Отечественной войны эта женщина трудилась в тылу, памятные награды ей были вручены несколько лет назад.

Пенсионерка дождалась утра, а затем позвонила дочери и рассказала о случившемся. К этому моменту пенсионерка уже точно знала, кто совершил преступление - брат жены ее внука. Пожилая женщина никогда не видела дальнего родственника, но догадалась, что это он по его рассказам во время чаепития. Дочь обратилась в полицию. Стражи порядка задержали мужчину в Великом Устюге. Он успел потратить 39 тысяч рублей. Деньги пошли на такси, гостиницу, а также одежду и обувь.

На судебном заседании мужчина заявил, что не хотел причинять вреда пожилой женщине и считает, что судить его надо было не за грабеж, а за кражу. Но с его доводами не согласились. За грабеж, совершенный с незаконным проникновением жилища с применением насилия, мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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