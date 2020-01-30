УФАС Вологодской области помогло вернуть в региональный бюджет 300 млн

Управление антимонопольной службы по Вологодской области выявило многочисленные факты нарушений при проведении торгов, начиная от ИТ-оборудования и заканчивая строительством и энергетикой более чем на 300 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, наиболее знаковые и крупные по сумме выявленных нарушений дела связаны с Центром обеспечения региональной безопасности (ЦОРБ) и Департаментом природных ресурсов Вологодской области.

В первом случае, речь идет о нарушении закона при проведении аукциона на установку системы "Безопасный город". По информации антимонопольного ведомства, в конце 2015 года казенное учреждение Вологодской области ЦОРБ объявило открытый конкурс на создание автоматизированного комплекса "Безопасный город" в Вологде, Череповце и Вытегорском районе. Победителем стала крупная федеральная ИТ-компания, с которой в 2016 году и был заключен контракт на 810 миллионов рублей. Как выяснила комиссия УФАС, в дальнейшем между победителем тендера и другим крупнейшим в стране ИТ-интегратором был заключен зеркальный договор (УФАС выявила дословное сходство технических заданий) на выполнение аналогичных работ на 483 миллиона рублей. Таким образом, убыток для областного бюджета составил рекордные 326 миллионов рублей - практически 40 процентов от общего объема закупки.

При этом, как установила антимонопольная служба, предмет и условия закупки по "Безопасному городу", которые проводил ЦОРБ, были изначально неприемлемы для других потенциальных участников торгов. Так, в техническом задании в составе одной закупки были объединены требования по созданию АПК "Безопасный город" в различных муниципальных образованиях. Как пояснили в УФАС, эти требования различны по технологическим и функциональным характеристикам и просто не могут объединяться в один лот.

В ответ на результаты этого расследования и решение УФАС признать КУ ВО "ЦОРБ" нарушившим законодательство о конкуренции госзаказчик попытался через Арбитражный суд Вологодской области оспорить это решение. Однако 17 декабря 2019 года арбитраж признал законным первоначальное решение антимонопольной службы Вологодской области.

Второе крупное нарушение, которые выявили вологодские антимонопольщики, касается выдачи лицензии на добычу песка в месторождении "Большая Дора" в пользу ЗАО "ВАД", которое выполняет 90 процентов работ по строительству дорог в Вологодской области. При этом остальных участников торгов, которые подали заявки намного раньше, к тендеру попросту не допустили. Местная компания "СтройГрупп" обратилась с заявлением в УФАС и прокуратуру Вологодской области по факту предполагаемого сговора между организатором торгов и одним из его участников, в результате которого ущерб бюджету, по подсчетам истца, составляет несколько десятков миллионов рублей. Как отметили в антимонопольной службе, областной ФАС с 2016 года фиксировал схожие по характеру нарушения данного устроителя торгов и предписывал их устранить, однако другие компании до подрядов так допущены и не были.

С ноября прошлого года ответчики в лице департамента природопользования отказывались предоставлять первичные документы, из-за чего комиссия по рассмотрению откладывалась четыре раза, сообщили в пресс-службе ведомства. Лишь 24 января 2020 года суд получил все материалы и назначил дело к судебному разбирательству. Ответчиком выступает вологодский Департамент природных ресурсов, а в качестве третьих лиц - УФАС по Вологодской области и АО "ВАД". Как подчеркнули в ведомстве, УФАС Вологодской области продолжает свою активную деятельность по предотвращению нарушений ФЗ "О защите конкуренции" и в других отраслях экономики на территории области. Что касается результативности борьбы с коррупцией на Вологодчине, то за 9 месяцев 2019 года в регионе было выявлено и зарегистрировано 107 преступлений коррупционной направленности, что на 10 больше, чем за тот же период 2018 года. Как отметили в УФАС, рост антикоррупционных показателей произошел за счет увеличения выявленных правоохранительными органами фактов мошенничества, присвоений и растрат.