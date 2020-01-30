В Коми под лед провалился трактор, достававший тонущий внедорожник

На реке Вычегда в Сыктывкаре трагедией закончилась попытка самостоятельно вытащить из-подо льда провалившийся автомобиль УАЗ. Трактор утонул, скончался его водитель.

Как сообщает Управление МЧС по Коми, водителю гусеничного трактора ДТ-75 трактора был 41 год. Транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Установлено, что провалившийся под лед УАЗ пытался пересечь Вычегду по несанкционированной переправе.

Стоит отметить, что на участке реки, где произошел несчастный случай, запрещен не только выезд на лед транспорта. Эту местность по льду нельзя пересекать даже пешком.