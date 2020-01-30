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30.01.2020 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти собака спасла медвежонка

Текст: Евгений Малышев (Ленинградская область)

Чудесным спасением обернулась встреча с домашней собакой для слепого медвежонка, оставленного матерью. За судьбой зверушки следят не только специалисты, но и руководство региона.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Московские медвежата вернутся в лес

Драматическая история с благополучным исходом развернулась в Гатчинском районе Ленинградской области. Здесь после вылазки в лес домашняя собака вернулась с неожиданной находкой: она принесла хозяевам маленького и еще слепого медвежонка.

Этой историей заинтересовался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На своей странице в социальной сети он рассказал, что к найденышу были вызваны ветеринары, которые после осмотра пришли к выводу, что детенышу не больше месяца и он требует тщательного ухода.

В результате было решено отправить малыша в центр спасения медвежат-сирот, находящийся в Тверской области. Но перед этим маленькому лесному обитателю придумали имя. Теперь найденыша зовут Машенькой.

Центр спасения медвежат находится в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области и работы у его сотрудников невпроворот. На днях там выходили пару медвежат из Вологодской области - Весту и Веню, а также братьев Карела и Кузю из Карелии. Сейчас же, помимо Машеньки, специалисты центра выхаживают двух осиротевших медвежат из Новгородской области.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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