В Мурманске появится рыбный рынок

В 2020 году в Мурманске будет создан рыбный рынок, где жители города смогут приобретать рыбу по более низким ценам, чем в торговых сетях. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Филиппов перед заседанием территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области.

Рыбный рынок станет продолжением проекта "Наша рыба", в рамках которого в 27 магазинах 10 муниципалитетов Мурманской области рыба продается по ценам на 25-30 процентов ниже рыночных. В Мурманске эта торговая точка расположена в торгово-развлекательном центре "Форум". Доступность этой точки не устраивает покупателей, поскольку "Форум" расположен далеко от центра Мурманска и основных маршрутов общественного транспорта.

- В 2020 году мы намерены трансформировать "Нашу рыбу" в рыбный рынок, - отметил Дмитрий Филиппов. - Уже намечены несколько вариантов его расположения. Один из них - это Первомайский рынок, который более доступен.

Программа "Наша рыба" стартовала 14 июля 2019 года, в День рыбака. За минувшие полгода в ее рамках было реализовано 150 тонн охлаждённой и более 100 тонн мороженой рыбопродукции без коммерческих наценок. В конце декабря проект вошел в число победителей премии "Лучшие региональные практики" в номинации "Вау-эффект". По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, с рыбопромышленниками региона в этом году будет обсуждаться вопрос увеличения поставок рыбопродукции по сниженным ценам.