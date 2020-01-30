В Петербурге отметят День белых котов

31 января в Санкт-Петербурге отметят День белых котов. С такой инициативой выступили Музей кошки и пространство Республика кошек.

- Петербург славен своими белыми котами, однако собственного праздника у них до сих пор нет, - говорит автор инициативы Анна Кондратьева. - Мы решили устранить это досадное недоразумение.

День белых котов назначен на последний день января не случайно. Во-первых, в середине зимы обычно бело от снега. Во-вторых, 31 января - день рождения одного из самых известных белых котов Петербурга - Жана-Батиста-Мишеля Валлена-Деламота. Это старейший эрмитажный кот, а назван он в честь архитектора Эрмитажа. Он не раз становился героем публикаций в СМИ.

Еще один знаменитый белый кот - Ахилл. Как и Валлен-Деламот, он из эрмитажных котов. Его слава выходит за пределы Петербурга. Ахилл третий год входит в топ рейтинга известнейших котов России. Он часто участвует в различных общественных мероприятиях и даже умеет предсказывать исход футбольных матчей.

Еще две петербургские кошечки-близнецы Абис и Айрис - звезды Instagram. На их страницу подписано больше 202 тысяч человек. Кошки прославились благодаря необычной красоте - у белоснежных сестер глаза разного цвета, один голубой, другой зеленый.

В Республике кошек призывают всех владельцев белых кошек и котов в День белых котов делиться в соцсетях фотографиями своих питомцев. А также напоминают, что кошки с белым окрасом наиболее уязвимы на улице, потому что яркая шерсть делает их заметными. Оказавшись без дома, белые кошки обычно не выживают, тем более глухие, которых много среди носителей такого окраса, констатируют зоозащитники. И напоминают, что только под опекой Республики кошек сейчас находится десять белых кошек и котов, которые будут рады найти своих хозяев.