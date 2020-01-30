В Петербурге загорелся цех по переработке резины

В Петербурге в здании №102 по Октябрьской набережной произошел пожар на предприятии, занимающемся производством изделий из резины. Возгорание тушат в цехе по переработке, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тушат пожар по второму номеру сложности из пяти возможных.

Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что к месту пожара вереницами съезжается техника экстренных служб.