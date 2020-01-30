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30.01.2020 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге загорелся цех по переработке резины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в здании №102 по Октябрьской набережной произошел пожар на предприятии, занимающемся производством изделий из резины. Возгорание тушат в цехе по переработке, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Фото: iStock
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По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тушат пожар по второму номеру сложности из пяти возможных.

Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что к месту пожара вереницами съезжается техника экстренных служб.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

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