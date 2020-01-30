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30.01.2020 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи спасли мужчине кисть руки, отпиленную "болгаркой"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Кубани врачи Краевой клинической больницы № 1 спасли 63-летнему жителю Туапсинского района кисть руки, которую отрезало  пилой "болгаркой". Мужчина получил серьезную травму случайно, когда работал в своей домашней мастерской. Как только местные врачи стабилизировали руку и остановили сильное кровотечение, больного экстренно доставили в Краевую клиническую больницу № 1, рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото: Reuters
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Медики клиники немедленно начали операцию по сохранению полностью отрезанной кисти.

- За 5 часов работы наша медицинская бригада восстановила пациенту все, что возможно, - прокомментировал ситуацию травматолог и кистевой хирург Андрей Аристов, который проводил операцию. - Мы сшили сосуды, сухожилия, нервы. Руку удалось спасти!

Спустя три дня после хирургического вмешательства мужчина, пострадавший во время ЧП, уже смог шевелить пальцами пострадавшей руки. По данным врачей, сейчас он быстро идет на поправку, однако в будущем, возможно, его ждет пара небольших корректирующих операций и кистевая реабилитация.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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