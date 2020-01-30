Пассажира самолета Москва-Сочи за брань посадили на 10 суток

Адлерский районный суд города Сочи арестовал на десять суток за нарушение правопорядка пассажира авиарейса, следовавшего по маршруту Москва - Сочи. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В этот день в Линейный отдел полиции в аэропорту Сочи от диспетчера воздушной гавани поступило сообщение о том, что к борту пассажирского лайнера, прибывшего из Москвы, требуется наряд транспортной полиции.

"Полицейские установили, что один из пассажиров во время полета ходил по салону, выражался нецензурной бранью и скандалил с окружающими, отказывался выполнять законные требования командира воздушного судна, создавая угрозу безопасности полета", - говорится в информации ведомства.

В дежурной части в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 6.9 и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.

От медицинского освидетельствования задержанный отказался.