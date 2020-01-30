Убитый в Волгограде подросток оказался актером из "Ералаша"

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш". Кроме того, молодой человек занимался боксом и плаванием.

Как пишет KP.Ru, убитый юноша учился в Волгоградском колледже бизнеса. Когда он вместе с братом возвращался с занятий, на улице столкнулся с 20-летним молодым человеком. В завязавшейся перепалке тот достал нож и ударил мальчика в шею. Спасти жизнь подростка врачам не удалось.

СК Волгоградской области возбудил уголовное дело об убийстве. Нападавший задержан и уже дал признательные показания. Мужчина был ранее судим.