В Крыму нашли остатки крепости армии Долгорукова времен похода на Кафу

Члены Российского военно-исторического общества нашли остатки крепости армии князя Василия Долгорукова, построенной в 1771 году во время Крымского похода. Укрепление находилось на границе Красногвардейского и Нижнегорского районов Крыма в излучине реки Салгир. Об этом "РГ" рассказал председатель Красногвардейского отделения республиканской организации Российского военно-исторического общества Валерий Линевич.

О существовании крепости было известно из документов, но точное место ее расположения было утрачено.

- Ее долго искали, но до последнего времени безуспешно, - рассказал "РГ" директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Крепость была обозначена на одной из карт, однако масштаб не позволял установить точные координаты. Мы были близко от цели, но она оказалась немного в стороне от предполагаемого нами места.

Найти остатки крепости помогла кропотливая работа с документами, снимки из космоса и работа с населением. Сопоставив все факты, историки смогли найти руины оборонительного сооружения. Часть территории крепости сегодня находится в собственности фермерского хозяйства, и земля там распахана. Другая часть осталась нетронутой.

Фото: Сергей Винник/ РГ

- Механизатор вспахивал поле и на глубине 70 сантиметров нашел деревянную ось повозки, на которой перевозились орудия в походе Долгорукова. Во дворе другого дома нашлись ядра из той же эпохи, - рассказал Валерий Линевич. - Жители этого села часто находили какие-то фрагменты оружия, металлические предметы, но не придавали этому значения. Когда мы рассказали, что находилось рядом с их селом, они были в шоке. Люди даже не подозревали, что живут рядом с таким историческим местом.

Члены военно-исторического общества Красногвардейского района Крыма создали поисковый отряд и провели первые раскопки на месте крепости. Пока глубже чем на штык лопаты заглубляться историки-любители не хотят, ожидая помощи профессиональных археологов. Но даже предварительные поиски принесли множество находок. Среди них осколок бомбы, пуговицы от мундиров и штиблет, русские и турецкие оружейные пули, монеты, нательные ладанки, пистолетный затвор и многое другое. Осадки буквально вымывают артефакты XVIII века на поверхность почвы после вспашки.

Параллельно историки продолжают работу с архивными документами. Уже восстановлена детальная карта крепости. Это было основательное фортификационное сооружение, окруженное осадным рвом, заполненным водой из Салгира, защищенное так называемыми "волчьими ямами" и ретраншементом.

- Внутри были солдатские землянки, деревянные домики офицеров, крепость защищали 23 артиллерийских позиции. Все было очень продумано. Согласно архивным документам, Суворов трижды был в Салгирской крепости. Как минимум дважды там бывал Кутузов, - говорит Валерий Линевич. - Щербаков, Прозоров, другие видные деятели той эпохи также там бывали.

В ближайших планах военно-исторического общества провести съемку местности с квадрокоптера и продолжить раскопки. В 2021 году в Крыму будут отмечать 250-летие похода армии князя Долгорукова в Крым, ставшего прологом российской истории полуострова. К этой дате активисты хотят установить на месте крепости памятный обелиск. Несколько эскизных вариантов монумента уже готовы. Средства на изготовление обелиска будут собирать всем миром.