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30.01.2020 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму нашли остатки крепости армии Долгорукова времен похода на Кафу

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Члены Российского военно-исторического общества нашли остатки крепости армии князя Василия Долгорукова, построенной в 1771 году во время Крымского похода. Укрепление находилось на границе Красногвардейского и Нижнегорского районов Крыма в излучине реки Салгир. Об этом "РГ" рассказал председатель Красногвардейского отделения республиканской организации Российского военно-исторического общества Валерий Линевич.
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

О существовании крепости было известно из документов, но точное место ее расположения было утрачено.

Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым
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- Ее долго искали, но до последнего времени безуспешно, - рассказал "РГ" директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. - Крепость была обозначена на одной из карт, однако масштаб не позволял установить точные координаты. Мы были близко от цели, но она оказалась немного в стороне от предполагаемого нами места.

Найти остатки крепости помогла кропотливая работа с документами, снимки из космоса и работа с населением. Сопоставив все факты, историки смогли найти руины оборонительного сооружения. Часть территории крепости сегодня находится в собственности фермерского хозяйства, и земля там распахана. Другая часть осталась нетронутой.

Фото: Сергей Винник/ РГ

- Механизатор вспахивал поле и на глубине 70 сантиметров нашел деревянную ось повозки, на которой перевозились орудия в походе Долгорукова. Во дворе другого дома нашлись ядра из той же эпохи, - рассказал Валерий Линевич. - Жители этого села часто находили какие-то фрагменты оружия, металлические предметы, но не придавали этому значения. Когда мы рассказали, что находилось рядом с их селом, они были в шоке. Люди даже не подозревали, что живут рядом с таким историческим местом.

Члены военно-исторического общества Красногвардейского района Крыма создали поисковый отряд и провели первые раскопки на месте крепости. Пока глубже чем на штык лопаты заглубляться историки-любители не хотят, ожидая помощи профессиональных археологов. Но даже предварительные поиски принесли множество находок. Среди них осколок бомбы, пуговицы от мундиров и штиблет, русские и турецкие оружейные пули, монеты, нательные ладанки, пистолетный затвор и многое другое. Осадки буквально вымывают артефакты XVIII века на поверхность почвы после вспашки.

Фото: Геннадий Григорьев
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Параллельно историки продолжают работу с архивными документами. Уже восстановлена детальная карта крепости. Это было основательное фортификационное сооружение, окруженное осадным рвом, заполненным водой из Салгира, защищенное так называемыми "волчьими ямами" и ретраншементом.

- Внутри были солдатские землянки, деревянные домики офицеров, крепость защищали 23 артиллерийских позиции. Все было очень продумано. Согласно архивным документам, Суворов трижды был в Салгирской крепости. Как минимум дважды там бывал Кутузов, - говорит Валерий Линевич. - Щербаков, Прозоров, другие видные деятели той эпохи также там бывали.

В ближайших планах военно-исторического общества провести съемку местности с квадрокоптера и продолжить раскопки. В 2021 году в Крыму будут отмечать 250-летие похода армии князя Долгорукова в Крым, ставшего прологом российской истории полуострова. К этой дате активисты хотят установить на месте крепости памятный обелиск. Несколько эскизных вариантов монумента уже готовы. Средства на изготовление обелиска будут собирать всем миром.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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