В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о бывшем первом полковнике запаса Сергее Лучанинове. По данным следствия, на протяжении 2005-2007 годов бывший первым замначальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств ФГУП "Воентелеком" Лучанинов, тогдашние начальник указанного Центра Дмитрий Фунтов и его заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро "Центра прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии" ("ЦПИП РИА") Зигмунд Федукович и экономист этой организации Юрий Величко разработали и реализовали преступную схему, по которой "Воентелеком" перечислил на счет "ЦПИП РИА" более 211,8 миллиона рублей.

По документам сумму уплатили якобы за проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Однако военные следователи установили, что ни "Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии", ни привлеченные им контрагенты не имели специалистов, способных выполнить указанные расчеты, как и доступа к необходимой секретной информации. Перечисленные средства члены преступной группы обналичили и похитили.

В октябре 2011 года Московский гарнизонный военный суд признал виновными в преступлении Смольникова, Федуковича и Величко. Последнего, учитывая состояние здоровья, суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Федуковича и Смольникова к шести и трем годам лишения свободы соответственно. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных штраф (с Федуковича – 700 тысяч, Смольникова и Величко – по полмиллиона рублей), а также взыскать сумму причиненного "Воентелекому" ущерба.

Лучанинов и Фунтов от органов предварительного следствия скрылись и были объявлены в розыск. В 2018 году Интерпол уведомил российскую сторону о задержании Фунтова в Хорватии.

- По территории этой страны он перемещался с паспортом гражданина Румынии, оформленным на чужую фамилию. Пока решался вопрос об экстрадиции в Российскую Федерацию, обвиняемый покончил жизнь самоубийством, - сообщили в СКР. - На этом основании и в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Шестнадцатого января 2020 года следственные органы установили местонахождение Лучанинова.

- Во время задержания у мужчины не оказалось при себе никаких документов, - рассказали в пресс-службе. - Его личность установили посредством проведения дактилоскопии. По предварительной информации, обвиняемый долго жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов.

Ялтинский городской суд арестовал Лучанинова и поместил под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву. Следствие по уголовному делу продолжается.