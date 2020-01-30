В Новороссийске море у берега окрасилось в красный цвет

У берега Новороссийска в районе пляжа Алексино горожане сняли на видео и выложили в интернет необычное явление - морская вода приобрела буро-красный оттенок.

Как выяснилось, это явление было зафиксировано 28 января, а точная его причина будет установлена после исследования взятых проб воды из Черного моря сотрудниками Роспотребнадзора.

Между тем в Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре корреспонденту "РГ" сообщили, что одним из факторов "красного" моря могло стать буйное цветение водорослей. И необязательно оно связано с теплой погодой, в последнее время прочно установившейся на Кубани.

- Морские водоросли, в особенности фитопланктон при благоприятных условиях (например, богатой питательной базе) могут создавать плотные полосы на поверхности воды. Это явление еще называется "красные приливы", которое не так редко встречается на северо-западном побережье Черного моря. Цветение прежде всего опасно для морской фауны, так как связано с выделением токсических веществ и приводит к гибели рыбы, - рассказали в научно-исследовательском центре черноморского города.