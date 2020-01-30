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30.01.2020 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новороссийске на стройке обнаружили останки солдат и мину

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В центральной части Новороссийска на улице Дзержинского рабочие при рытье котлована обнаружили мину времен Великой Отечественной войны и останки красноармейцев. Об этом сообщает "Новороссийское телевидение".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Точное место захоронения указали прибывшие на объект полицейский кинолог и овчарка по кличке Калина. На поверхность подняли останки трех солдат и фрагменты снарядов. По версии руководителя Новороссийского центра поисковых работ Михаила Романенко, бойцы погибли от осколочных ранений, о чем свидетельствует кусочек пули в черепе одного из них.

- Могу предположить, что малоземельцы погибли в начале марта 1943 года при героической обороне города, так как в это время проспект Дзержинского уже контролировался Красной армией. Однополчане похоронили их в воронке вместе с мелкими личными вещами, забрав только оружие, - говорит Михаил Романенко.

Именно благодаря сохранившимся личным вещам удалось установить приблизительный возраст десантников: им было примерно по 18 лет. Среди вещей - бритва, кружка, коробочка-копилка, кожаный кошелек. Известно, что один из бойцов служил связистом, на это указывает найденная катушка.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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