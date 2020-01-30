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30.01.2020 18:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Калмыкии загорелась вода

Текст: Руслан Мельников
В Черноземельском районе Калмыкии корреспондент "РГ" стал свидетелем необычного зрелища. Здесь посреди степи загорелась вода. Пламя охватило бьющий из-под земли пенистый источник, как только к нему поднесли зажигалку.

"Мы называем такие источники горящие артезианы. Под землей вода смешивается с метаном, а горит насыщенная газом пена. Раньше в подобных местах будущих воинов с детства отучали бояться огня. Если человек сможет взять пламя из горящего артезиана, ему уже будут не так страшны вражеские горящие стрелы", - рассказали местные жители Бадма Мушкаев и Хонгор Манджиев, которые, собственно, и продемонстрировали процесс поджигания воды.

Фото: youtube.com
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Пламя под переливчатое журчание бьется на ветру, отбрасывая вокруг сказочные блики, и не гаснет. Его можно зачерпнуть вместе с водой. Пробую сделать это. Пляшущие огненные язычки не обжигают. Наоборот - руки мерзнут от холодной воды. И вместе с ней огонь утекает из ладоней сквозь пальцы. Возникает странное ощущение: рукам холодно, но при этом пахнут они паленым.

"Конечно, если держать руку над огнем, а не опускать в воду, то можно и обжечься. Чабаны над горящим артезианом могут и яичницу сделать, и чайник вскипятить. Некоторые любят сосиски на шампурчиках поджаривать" - рассказывают мои проводники.

Пламя отпугивает животных, которые приходят сюда на водопой, да и вообще бросать огонь в степи без присмотра нельзя. Поэтому перед уходом мы тушим водяной факел. Это оказалось не трудно. Легкий взмах руки сбивает с артезиана горящую пенную шапку. Зависшие на долю секунды в воздухе языки пламени бесследно растворяются в сумерках. А там, где плясал огонь, снова бурлит, наполняясь пеной, обычный на вид родничок.

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