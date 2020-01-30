Жительница Туапсе пропала, уехав на BlaBlaCar в другой город

В Ростовской области разыскивается 32-летняя жительница Туапсе. Об этом "РГ" сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Молодая женщина пропала еще в начале января. На новый год она уехала к друзьям в Санкт-Петербург. После выехала домой, найдя машину с попутчиками через приложение BlaBlaCar.

Второго января Ксения выходила на связь с родителями, рассказав, что до Краснодара осталось несколько часов. Потом она пропала

По данным поисково-спасательного отряда "Дон", девушку могли высадить в Ростове-на-Дону. Но точной информации об этом нет.

Сейчас правоохранительные органы Ростовской области и Краснодарского края ищут Ксению Литвинову. Проводятся следственные действия по определению местонахождения ее мобильного телефона.

Информацию, которая может помочь в поисках девушки, нужно сообщить по телефонам 89381693427, 89515009613, 89086757192. Поисковики просят помощи у владельцев придорожных кафе и заправочных станций, которые могли видеть пропавшую или что-то узнать об ее исчезновении.