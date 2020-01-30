Челябинские "скорые" оборудовали тревожным кнопками

В Челябинске автомобили скорой помощи оснастили копками тревожной сигнализации, сообщили "РГ" в региональном управлении и Росгвардии.

- Система навигационно-спутникового мониторинга "Алмаз" передает сигнал тревоги прямо на пульт централизованной охраны, что позволяет немедленно направить в месту ЧП группу немедленного реагирования, чем обеспечивается высокий уровень безопасности медицинских работников города, - сообщил начальник отдела внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности подполковник полиции Дмитрий Овчинников. Сегодня к ней подключены все 76 автомобилей скорой помощи Челябинска.

С момента начала работы системы от медиков поступил только один вызов, и росгвардейцы отработали его на "отлично" - прибыли на место уже через четыре минуты и, задержав нарушителя общественного порядка, доставили его в отдел полиции, отметили в ведомстве.