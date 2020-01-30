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30.01.2020 09:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сам себе налоговик

На Среднем Урале могут стать самозанятыми от 30 до 50 тысяч человек
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 19(8073)
Свердловская область присоединилась к эксперименту по введению налога на профессиональный доход. Предполагается, что в первую очередь эта форма налогообложения интересна физлицам, желающим попробовать себя в качестве предпринимателей: стартовать на льготных условиях, а потом уже принять осознанное решение и зарегистрироваться в качестве ИП и развивать бизнес дальше.

В Свердловской области только за две первых рабочих недели года решили выйти из тени около трех тысяч фрилансеров. Всего же, по оценке экспертов, новый налоговый режим может быть интересен 30-50 тысячам жителей региона.

- Заставить людей зарегистрироваться в качестве самозанятых невозможно, это дело добровольное. Вопрос в другом: если вы оказываете платные услуги, то должны платить установленные законом налоги. Если не платите, то дальше - ответственность только самого гражданина, - поясняет заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. - Цель нового налогового режима - стимулировать людей выйти из тени, поэтому он достаточно льготный.

Фото: iStock
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Действительно, если сравнить с тем же подоходным налогом - 13 процентов, разница есть. Самозанятым предстоит платить четыре процента при расчетах с физическими лицами и шесть - с юридическими. Элементарно и обрести сам статус самозанятого: для регистрации можно скачать мобильное приложение, через которое осуществляются все операции. Через него же в случае надобности легко и прекратить деятельность. Занимает процесс, по словам первопроходцев, около пяти минут.

Пожалуй, первыми новые возможности оценили те, кто уже ведет бизнес, - индивидуальные предприниматели. Для них это шанс снизить налоговые платежи. Евгений - ведущий свадеб и корпоративов. Работает давно, в какой-то момент возник вопрос легализации доходов и заключения официальных договоров с заказчиками. Пришлось зарегистрироваться как ИП. А это, хоть и упрощенка, обходилось дороже, и сложностей было больше.

- По сути, ИП - это я сам. Написал заявление в налоговую, и теперь при работе с гражданами ставка ниже. И никаких дополнительных взносов, кстати, - делится опытом шоумен.

Фото: iStock
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Статус самозанятого на пользу и активным пенсионерам. У екатеринбурженки Анны Ивановны есть хобби, которое к тому же приносит хороший доход, - мыловарение. Официально она в качестве предпринимателя не регистрировалась - боялась потерять доплаты к пенсии, как это происходит у работающих пенсионеров. А статус самозанятого, как оказалось, не лишает права на индексацию пенсии и социальную доплату.

- Судя по опыту других регионов, налог на профессиональный доход примерно в соотношении 50 на 50 используют физлица и бывшие ИП. Важно, что все предприниматели, которые перейдут на этот режим, сохранят право на господдержку, в том числе через наш фонд, - подчеркивает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

Правда, меры такой помощи пока нематериальные: семинары, мастер-классы, консультации. Однако, по словам экспертов, в ближайшее время ожидается внесение изменений в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", и тогда финансовая господдержка в виде займов, поручительства и льгот тоже станет доступной самозанятым.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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