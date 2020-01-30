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30.01.2020 08:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Игра от обороны

Бизнес готовится к проверкам
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 19(8073)
В 2020 году прокуратура Тюменской области планирует провести без малого две тысячи плановых проверок предприятий и организаций региона, в том числе свыше 300 - совместно с другими контролирующими органами.

Федеральная служба государственной статистики подсчитала: за первые три квартала 2019-го в УрФО зарегистрировано почти 15 тысяч новых компаний. Ликвидировано за тот же период более 37,5 тысячи. В Тюменской области та же картина: новых предприятий - 2,3 тысячи, закрылось же свыше 5 600. Причины гибели бизнеса разные, однако, по мнению предпринимателей, административное, а подчас и силовое давление на собственников играет в этом процессе не последнюю роль.

- Прежде чем вообще начинать бизнес, нужно не строить воронки продаж и заниматься маркетингом, а найти нормального бухгалтера, юриста по корпоративным спорам, налогового консультанта и уголовного адвоката. Вот четыре составляющих успешного бизнеса. Только с такой сильной командой, в которой ты уверен, можно начинать работать, - убеждена председатель налогового комитета Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ирина Петухова.

Юридическая подкованность и умение общаться с ревизорами порой оказываются важнее, чем знание рынка

Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области регулярно проводит различные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности предпринимателей. Как говорят их участники, юридическая подкованность и умение общаться с ревизорами порой оказываются важнее, чем знание рынка.

Лариса Самойлова - коммерческий директор предприятия по производству мобильных зданий. Ее компания работает на рынке с 1992 года, но даже с таким гигантским опытом в бизнесе выстраивать конструктивные отношения с контролирующими органами непросто.

- Бизнес-климат в Тюменской области достаточно сложный, очень много разных проверок, - говорит она. - Порой просто мешают, не дают работать. Нужно заниматься развитием бизнеса, а приходится тратить время на переписку, получение иногда совершенно ненужных сертификатов. Поэтому мы очень благодарны ТПП за обучение: нужно решать проблемы заранее, а не тогда, когда они уже стучатся в дверь.

Фото: photoxpress
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Кстати, как рассказала начальник отдела прокуратуры Тюменской области по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Марина Смирнова, сводный план проверок, утверждаемый прокуратурой, формируется по заявкам государственных и муниципальных органов. В этом году из 4 000 заявленных 2,2 тысячи отклонено - главным образом на основании принятых в минувшем году изменений в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В прокуратуре признают, что нарушением норм законодательства грешат не только предприниматели, но нередко и сами контролеры. Так, выявлены факты несоблюдения порядка проведения проверок, в том числе уведомления об их начале и оформления результатов. Случается, что проверяющие выходят за пределы своих целей и задач.

Как сообщила Марина Смирнова, в 2019 году внесено более 360 актов прокурорского реагирования, в том числе шесть судебных исков. В итоге 57 лиц привлечено к административной ответственности, 188 - к дисциплинарной, возбуждено два уголовных дела по статье о "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

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