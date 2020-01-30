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30.01.2020 16:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале открыли еще один большой спортивный центр

Текст: Елена Панова
В Надыме, ямальском городе с населением в 45 тысяч человек, открылся большой спортивный центр "Арктика". Показательно, что название для него выбрали общим голосованием сами жители.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Здесь два бассейна

Площадь трехэтажного спорткомплекса -7787 квадратных метров. В большом универсальном зале можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол или настольный теннис. На трибунах поместятся 770 зрителей. Есть несколько малых залов для занятий боевыми искусствами, аэробикой и хореографией, помещение для интеллектуальных и настольных игр. В спортивном кафе посетителям предлагается "здоровое" меню. В "Арктике" сразу два бассейна: 25-метровый на 5 дорожек и 10-метровый для обучения плаванию. Комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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- Уже сегодня начинают работать первые секции: борьба, аэробика, есть тренажерный зал и главное - арена, где можно заниматься любимыми игровыми видами спорта. Готовится к работе бассейн, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на церемонии открытия спортивного комплекса. - У нас, на Севере, всегда существует потребность в бассейнах, теперь у взрослых и детей города будет больше возможностей плавать. Мы договорились с главой города, что откроем при спортивном комплексе и лыжную базу. С нее можно будет выйти на хорошую лыжную трассу. Это будет дополнительным усилением функциональных возможностей нового спортивного объекта.

- Другого такого на территории Надымского района нет, он самый большой, - с гордостью подчеркнул глава Надымского района Леонид Дяченко.- Уверен, что он будет и самым востребованным.

К новоселам на чай

Еще одно знаковое для всего района событие произошло в Надыме в день открытия спортивного комплекса - сдача пятого по счету дома в микрорайоне "Олимпийский". В девятиэтажке 216 квартир. В каждую из них переедут жильцы аварийных домов. Это семьи из поселка Лесного, сел Ныда и Нори. К семье Светланы Нядонги губернатор заглянул на чай. Светлана и ее родные жили в национальном селе Нори. Женщина воспитывает пятерых приемных детей, обучает их национальным традициям. Каждое лето семья устанавливает чум, сушит и коптит рыбу, выращивает овощи. Зимой, когда дети посещают школу, для семьи важно жить в городе, быть ближе к образовательным учреждениям. Поэтому собственное жилье в Надыме они ждали с большим нетерпением.

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
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- Очевидно, что следующим этапом в микрорайоне должна быть построена хорошая школа. К слову, сейчас на Ямале идет дискуссия, надо ли нам создавать отдельные школы для старшеклассников. Думаю, эта потребность есть, - поделился Дмитрий Артюхов. - Например, в Муравленко такой подход уже дает результаты. Сейчас, когда мы занимаемся проектированием очередной новой школы, важно создать условия для максимально плодотворной учебы будущих старшеклассников, запланировать для них прекрасные лаборатории, оборудовать профильные классы.

Отметим, все квартиры в новом доме получат надымчане по программе переселения из аварийного жилья. Это пятый дом в микрорайоне "Олимпийский". На очереди еще один - на 189 квартир. Его строители планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 года. Микрорайон строится комплексно. Строительство школы, о которой говорил Дмитрий Артюхов, начнется уже в конце этого года.

Прямо в центре "Олимпийского" возводится детский сад на 240 мест. Он строится по программе муниципально-частного партнерства. Сегодня на объекте работают более 100 человек. Открытие садика запланировано на конец этого года. С его вводом в микрорайоне "Олимпийский" и завершением реконструкции двух существующих детских садов - "Юнги" и "Ромашки" - в городе уже не будет очереди из детей в возрасте от года до трех лет.

Миссия, возложенная президентом

В Надыме Дмитрий Артюхов выполнил и почетную миссию, возложенную на губернаторов президентом России Владимиром Путиным: вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Награды получили бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей Нина Рощина и Александр Якушенков, труженик тыла Тамара Горшкова и участник трудового фронта Мария Селиверстова.

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