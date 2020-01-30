С 1 февраля на Южном Урале подешевеют продукты питания. С предложением снизить цены на 10-30 процентов к местным производителям и торговым сетям обратился на днях губернатор Алексей Текслер. Ну а бизнес? Бизнес согласился.

С 1 февраля жителям Челябинской области будет более выгодно покупать не привозные, а местные продукты. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Челябинская область, которая всегда ассоциировалась с тяжелой индустрией, за последние годы заметно нарастила мощности и в пищевой промышленности. Сегодня в регионе тройной профицит хлебопродуктов, двойной - мяса и колбасы (имеется в виду объем собственного производства по отношению к рекомендуемой норме потребления).

Южный Урал - один из немногих регионов России, где выращивают пшеницу твердых сортов, да и качество "мягкого" зерна высокое: в 2019 году 91 процент собранной пшеницы отнесен к 3 и 4 продовольственным классам. Объемы ее производства тоже впечатляют: в прошлом году намолотили 1155 тысяч тонн (из них 200 тысяч - твердых сортов), а всего собрано 1865 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Благодаря обеспеченности собственным качественным сырьем развивается производство макаронных изделий: 80 процентов их вывозится за пределы области. Активно поставляются в другие регионы и за рубеж крупы, мясо, колбасы и полуфабрикаты, масло, кондитерские изделия.

Но вот парадокс: многие южноуральцы вынуждены "сидеть на диете" по банальной причине - на полноценное питание не хватает денег. По данным Челябинскстата, потребление хлеба и хлебопродуктов с 2015-го по 2018 год упало с 85 до 82,6 килограмма на человека, картофеля - с 49-ти до 47,1, мяса и мясопродуктов - с 82,4 до 80,4, а молока и молочных продуктов - с 255,4 до 238,3 килограмма. Ряд экспертов высказывал мнение, что дисбаланс может исправить программа, стимулирующая потребление продуктов питания. Нынешняя инициатива по снижению цен местного пищепрома направлена на выравнивание спроса и предложения.

Итак, первыми подешевеют бакалейные товары - крупы, мука, макаронные изделия. Затем перечень расширится: к середине февраля ценники планируют переписать для мясной продукции и полуфабрикатов, в марте - для кондитерских изделий, потом - для молочных.

Активно поставляются в другие регионы и за рубеж крупы, мясо, колбасы и полуфабрикаты, масло, кондитерские изделия. Но многим южноуральцам на полноценное питание не хватает денег

- Важно, чтобы региональная скидка была существенной: от 10 до 30 процентов, но по некоторым видам продукции может быть и выше. Причем речь не идет о сезонных акциях и уж тем более о каком-то исчерпывающем перечне участников. Более того, будет здорово, если к инициативе станут подключаться новые производители и торговые сети, - заявил на встрече с пищевиками и ретейлерами Алексей Текслер.

Министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин сообщил, что начинают акцию четыре крупных агрохолдинга, через пару недель к ним присоединится еще десяток компаний. Зачем им это нужно?

- Все согласовано с производителями, им это выгодно, - подчеркивает министр добровольный характер совместных действий. - Снижение цен дает увеличение продаж, и наша роль здесь направляющая, никак не довлеющая.

Представители пищевой индустрии не опровергают это утверждение. Директор по маркетингу и рекламе объединения "Союзпищепром" Алексей Исаков отмечает: его компания - постоянный участник подобных акций, но инициатива по выделению продуктов местного производства особенно важна. Холдинг производит традиционную бакалейную продукцию и инновационные для рынка растительные напитки, выпуск которых можно увеличить в два-три раза, и это вопрос не технических возможностей, а спроса.

Согласен с коллегой гендиректор компании "Ситно" Павел Журавский. Предприятие поддержало акцию, гарантирующую ритмичный сбыт. Об убытках от скидки, говорит топ-менеджер, речи не идет, есть уверенность, что удастся заработать прибыль. Компания производит хлеб, муку, молоко, мясо птицы, свинину, конину, кондитерские изделия - всего около полутора тысяч наименований, и может обеспечить от 45 до 100 процентов покупательской корзины в торговых сетях большого формата. Скидка, однако, коснется не всего перечня товаров, пока - самых ходовых.

Управляющий "Макфы" Антон Белоусов тоже заявляет: в компании понимают уровень доходов граждан и готовы идти навстречу властям. В числе первых и фирма "Ресурс", производящая сухие завтраки, каши, крупы.

Напомним, в разное время в регионе уже пытались "работать" с ценами на социально значимые продукты: вели мониторинг, контролировали надбавки ретейла. Но цены все же обычно не снижались. Теперь пошли другим путем: участники акции рассчитывают не только на рост оборота, но и на имиджевый плюс, и, вероятно, поддержку властей. Придуман даже слоган, подчеркивающий патриотический характер начинания: "Южноуральский продукт снижает цены".

На Южном Урале, впрочем, находятся и скептики, считающие, что это профанация. "Я все думаю, почему "Уральский" хлеб стал стоить 39 рублей вместо 30-32? - задается вопросом один из комментаторов в Интернете. - Теперь ясно - случилась "черная пятница". Сначала надо поднять цену, а потом сделать скидку".

Кстати

Власти Челябинской области пытаются решить еще одну вечную проблему - склонить торговлю к сотрудничеству с мелкими сельхозпроизводителями. Обычно сети объясняют нежелание иметь дело с фермерами отлаженной логистикой, подразумевающей поставки крупных партий товара. Чтобы снять этот вопрос, в регионе решили объединить малые хозяйства в кооперативы, которые смогут поставлять продукцию под единым брендом и сообща решать организационные вопросы.По данным областного минсельхоза, присутствие местных производителей в крупных сетях за последние два года увеличилось с 18 до 35 процентов. В регионе работают 18 торговых сетей -21 382 магазина, так что резерв для роста поставок фермерской продукции есть.