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30.01.2020 21:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасти от одиночества

На Урале откроют уникальный ресурсный центр
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
В конце февраля в Екатеринбурге откроется ресурсный центр поддержки ветеранов, узников тыла и блокадников. В отличие от большинства подобных организаций, волонтерами в нем будут граждане с детьми любого возраста.

Ресурсный центр создается на базе добровольческого движения "Дорогами добра". Сейчас организация курирует чуть больше двухсот ветеранов, узников концлагерей и тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Самому "юному" - 85 лет, самому пожилому - больше 100. Каждому нужна помощь в быту, но больше всего они нуждаются в общении. Кому-то хочется просто рассказать о своей жизни, и они ищут повод пригласить в гости волонтера, кто-то желает сходить в кино или театр... Все эти хлопоты должны взять на себя волонтеры.

Волонтерам разрешили работать над сохранением объектов культурного наследия

- Обычно в волонтеры идет молодежь, а мы решили сделать акцент на более взрослых людей - 30-50 лет. Причем с детьми, - рассказал "РГ" автор проекта Валерий Басай. - Наши волонтеры из других проектов сами говорили, что хотят привлекать детей к благотворительности, учить их помогать другим. Участники войны, узники, блокадники - это живая история. Когда дети слышат их воспоминания, в них что-то меняется, они начинают иначе смотреть на жизнь.

Решившие присоединиться к проекту добровольцы перед началом работы пройдут подготовку. Открытие ресурсного центра запланировано на конец февраля. Волонтерами уже готовы стать более 30 семей с детьми от пяти до 15 лет. Каждый доброволец будет курировать двух-трех пожилых людей.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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