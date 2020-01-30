Новости

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги 09:42
В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда 09:33
Хабаровские врачи будут приезжать к пациентам в защитных костюмах 09:31
Российско-китайская ОПГ вывезла из Приморья лес на полмиллиарда рублей 09:18
Экс-министр: Детей на Украине поделили на три сорта по языку 09:12
Из Lada Granta и "Нивы" сделали фургоны за миллион рублей 09:04
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом 08:42
В Крыму назвали новые санкции США "ковбойской тактикой" 08:36
В Британии найдена неспособная летать аномально толстая сова 08:28
В полиции назвали самые популярные способы угона машин 08:27
СМИ: Каждый пятый француз пострадал от жилищного кризиса 08:23
У прилетевших с Хайнаня хабаровчан не обнаружили коронавирус 08:18
Океанологи научили альбатросов находить браконьеров 08:18
Дубль Радулова и гол Гурьянова не помогли "Далласу" 08:08
Химики научились определять срок давности отпечатков пальцев 08:04
На Украине истощились пять главных месторождений газа 07:59
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США 07:56
Троих прибывших из КНР приморцев обследовали на коронавирус 07:49
В якутском лицее зафиксирована вспышка кишечной инфекции 07:48
Сергей Харитонов назвал Александра Емельяненко позором ММА 07:36
Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов 07:30
IKEA временно закрыла все свои магазины в Китае из-за коронавируса 07:23
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 километров 07:13
Овечкин вышел на лед под 24-м номером в память о Брайанте 06:59
Двое иракских военных погибли в столкновении с боевиками ДАИШ 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 08:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нелегалам развяжут руки

Текст: Юлия Силина (предприниматель)
Российская газета - Экономика УРФО № 19(8073)
В 2020 году Свердловская область подключилась к эксперименту по введению налога на профессиональный доход. Цель принятия нового закона - легализация бизнеса. Идея правильная, но документ, на мой взгляд, принят поспешно: он сырой, не учитывает опыта четырех пилотных регионов, где эксперимент стартовал в прошлом году.

Мы общаемся с коллегами из Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей. Так вот, надомники там так и остались в тени, им "светиться" нет никакого резона. А законом преимущественно воспользовались недобросовестные предприниматели - применили его как схему для создания псевдопредприятий. Дело в том, что значительную долю из 15-20 миллионов граждан, на которых направлен закон (по оценке экспертов, таково реальное количество самозанятых в России. - Прим. ред.), составляют те, кто занимается предпринимательством коллективно: они оказывают потребителям комплекс услуг, работая под одной вывеской. Это может быть салон красоты, кондитерская, автосервис, швейная мастерская и так далее.

Салон красоты, который соблюдает нормы закона, где официально трудоустроены десять сотрудников, не сможет конкурировать с салоном из десяти самозанятых

Я представляю сферу индустрии красоты, в нашем бизнесе надомников всего процентов десять, остальные трудятся именно коллективами. При этом доля услуг, оказанных нелегально, составляет от 30 до 80 процентов. Их никто не проверяет, штраф за нелегальное предпринимательство - всего 500 рублей. Все это практически безнаказанно разрушает рынок, дискредитирует само понятие добросовестного предпринимательства.

Фото: iStock
Самозанятые смогут оказывать услуги компаниям через сервис YouDo

Есть риск, что применение нового закона в таких сферах развяжет нелегалам руки, позволит каждому из них арендовать по пять квадратных метров в одном помещении, работать коллективно без соблюдения норм, без проверок, показывать выручку 5-10 тысяч рублей в месяц.

Мы, индивидуальные предприниматели, готовы трудоустраивать людей, обеспечивать им соцпакет и платить все налоги. Но такой салон красоты, который соблюдает нормы закона, где официально трудоустроены десять сотрудников, не сможет конкурировать с салоном из десяти самозанятых. В городе и так уже из двух-трех тысяч салонов красоты осталось несколько десятков работающих легально. Если оставшиеся мастера разбегутся в самозанятые, развитие нашей сферы прекратится.

Фото: iStock
Налоговая служба разъяснила, как предпринимателям стать самозанятыми

В сегодняшнем виде закон может нанести колоссальный урон потребительскому рынку. В первую очередь резко снизит безопасность и качество услуг, ведь деятельность самозанятых не подпадает под проверки, которые обязательны для того же вида деятельности при наличии юрлица. Кроме того, закон размоет субъектность малого бизнеса, породит недобросовестную конкуренцию и уменьшит налоговые поступления.

С января по август 2019 года в РФ зарегистрировали 106 тысяч самозанятых, они заплатили за этот период 342 миллиона рублей налогов. Если разделить сумму на количество плательщиков, получится, что каждый из них перечислил 3226 рублей - фактически лишь по 400 рублей в месяц. Для сравнения: я как предприниматель до недавнего времени платила по 2,5 миллиона рублей налогов с четырех своих предприятий. Если бы мои сотрудники стали самозанятыми, то они за год отдали бы государству в общей сложности 150-200 тысяч рублей - почти в 15 раз меньше. Разница колоссальная.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Налоги Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В Крыму назвали новые санкции США "ковбойской тактикой"
Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса
Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку