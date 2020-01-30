В 2020 году Свердловская область подключилась к эксперименту по введению налога на профессиональный доход. Цель принятия нового закона - легализация бизнеса. Идея правильная, но документ, на мой взгляд, принят поспешно: он сырой, не учитывает опыта четырех пилотных регионов, где эксперимент стартовал в прошлом году.

Мы общаемся с коллегами из Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей. Так вот, надомники там так и остались в тени, им "светиться" нет никакого резона. А законом преимущественно воспользовались недобросовестные предприниматели - применили его как схему для создания псевдопредприятий. Дело в том, что значительную долю из 15-20 миллионов граждан, на которых направлен закон (по оценке экспертов, таково реальное количество самозанятых в России. - Прим. ред.), составляют те, кто занимается предпринимательством коллективно: они оказывают потребителям комплекс услуг, работая под одной вывеской. Это может быть салон красоты, кондитерская, автосервис, швейная мастерская и так далее.

Салон красоты, который соблюдает нормы закона, где официально трудоустроены десять сотрудников, не сможет конкурировать с салоном из десяти самозанятых

Я представляю сферу индустрии красоты, в нашем бизнесе надомников всего процентов десять, остальные трудятся именно коллективами. При этом доля услуг, оказанных нелегально, составляет от 30 до 80 процентов. Их никто не проверяет, штраф за нелегальное предпринимательство - всего 500 рублей. Все это практически безнаказанно разрушает рынок, дискредитирует само понятие добросовестного предпринимательства.

Есть риск, что применение нового закона в таких сферах развяжет нелегалам руки, позволит каждому из них арендовать по пять квадратных метров в одном помещении, работать коллективно без соблюдения норм, без проверок, показывать выручку 5-10 тысяч рублей в месяц.

Мы, индивидуальные предприниматели, готовы трудоустраивать людей, обеспечивать им соцпакет и платить все налоги. Но такой салон красоты, который соблюдает нормы закона, где официально трудоустроены десять сотрудников, не сможет конкурировать с салоном из десяти самозанятых. В городе и так уже из двух-трех тысяч салонов красоты осталось несколько десятков работающих легально. Если оставшиеся мастера разбегутся в самозанятые, развитие нашей сферы прекратится.

В сегодняшнем виде закон может нанести колоссальный урон потребительскому рынку. В первую очередь резко снизит безопасность и качество услуг, ведь деятельность самозанятых не подпадает под проверки, которые обязательны для того же вида деятельности при наличии юрлица. Кроме того, закон размоет субъектность малого бизнеса, породит недобросовестную конкуренцию и уменьшит налоговые поступления.

С января по август 2019 года в РФ зарегистрировали 106 тысяч самозанятых, они заплатили за этот период 342 миллиона рублей налогов. Если разделить сумму на количество плательщиков, получится, что каждый из них перечислил 3226 рублей - фактически лишь по 400 рублей в месяц. Для сравнения: я как предприниматель до недавнего времени платила по 2,5 миллиона рублей налогов с четырех своих предприятий. Если бы мои сотрудники стали самозанятыми, то они за год отдали бы государству в общей сложности 150-200 тысяч рублей - почти в 15 раз меньше. Разница колоссальная.