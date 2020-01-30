Кооперация - главный тренд будущего. Но как объединить ресурсы соперничающих городов и регионов для взаимовыгодного развития? Именно такую задачу решали участники окружного полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". На очный этап в УрФО прошли 262 человека, из них отобрали лишь 30 финалистов, половина которых - жители Свердловской области. Корреспонденту "РГ" и его коллегам удалось выполнить задания вместе с участниками.

Корень проблем

Деловая игра сразу всех увлекла. Нам предстояло найти причины, мешающие кооперации городов Уральского округа. К слову, в журналистской команде игроки были из разных регионов, что порождало некое противостояние: одни видели проблему межрегионального соперничества в нехватке сырья, другие - в низкой транспортной доступности и недофинансировании.

Каждые полчаса задание менялось, но все вращалось вокруг анализа причин и определения главной. На первый взгляд, накидать идеи методом мозгового штурма и исключить повторяющиеся просто. Выстраивать затем между ними причинно-следственные связи гораздо сложнее: оказывается, все определяют не деньги или география местности, а система образования и подготовки кадров.

Мы в своей команде продумывали стратегию развития передовых практик именно в обучении управленческих кадров. На последнем этапе участники разрабатывали план действий и представляли конкретный результат. У нас таковым стала группа студентов, которые прошли курсы по управлению от ведущих специалистов и профессиональные стажировки на предприятиях отрасли.

Семейный прорыв

Между тем настоящие конкурсанты тоже назвали ключевой кадровую проблему. Человеческий фактор серьезно отражается на успехе работы предприятия и эффективности решений госслужащих. Участники предложили социальные проекты, которые помогут улучшить ситуацию.

- Я технический специалист, и мой проект касается образования инженерных кадров. Сложилось так, что спортсменов мы готовим с четырех лет, а инженеров - только по окончании школы. В итоге опытных кадров на производстве не хватает. Я предлагаю выявлять ребят, склонных к техническому творчеству, с детского сада, а потом вести их по карьерной траектории, - говорит Дмитрий Панкратов, работающий в подразделении Госкорпорации "Росатом".

Жюри прежде всего оценивает командную работу - умение участников договариваться и слышать друг друга

Сам он начинал карьеру учеником электромонтера и дорос до главного конструктора крупного предприятия.

- Совместно с университетом мы реализуем социальный проект, который позволит людям пожилого возраста больше путешествовать. Студенты туристических специальностей научат их искать и бронировать билеты, со знанием дела читать договор. Это станет, в свою очередь, полезной практикой для будущих выпускников, ведь они выйдут на рынок уже с опытом работы, - рассказывает преподаватель УрГЭУ Ольга Коныгина.

Ольге не помешало участвовать в конкурсе то обстоятельство, что через пару месяцев она во второй раз станет мамой. Любопытно, что ее муж тоже был полуфиналистом "Лидеров России" в первом сезоне - тогда пара ждала первенца. Организаторы отмечают, что на конкурс управленцев часто идут супруги: нынче на очный этап по УрФО вышли две семейные пары - из Екатеринбурга и Нового Уренгоя. А еще здесь немало коллег - производственников из одного цеха, научных сотрудников.

Сила единства

За столами эмоционально спорили, отстаивая свои идеи, но в итоге важно было прийти к консенсусу - принять решение, устраивающее всех. Пожалуй, деловая игра - отличный аналог той самой кооперации, над проблемой которой команды бились несколько часов.

Как поясняет ведущий эксперт конкурса Юлия Иванова, жюри прежде всего оценивает работу с информацией и командную работу - умение участников договариваться и слышать друг друга, принимать решения в ограниченных условиях, а также их социальную ответственность.

Кстати, в этом году помимо общего конкурса управленцев участники могли попробовать свои силы еще и в трех отраслевых треках: науке и технологиях, финансах, здравоохранении. Организаторы уверены: руководителями должны быть люди, знающие профессиональную кухню. Здесь в качестве заданий предлагались реальные кейсы из нацпроектов.