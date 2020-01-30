Печально известный полигон ТБО недалеко от деревни Посохова, куда десятки лет вывозили бытовые отходы, преимущественно из Тюмени, наконец ждет рекультивация. Она начнется после завершения недавно объявленного конкурса. Стартовая цена госконтракта - 210,5 миллиона рублей. Будущему подрядчику предстоит обезвредить настоящую экологическую бомбу: свалка периодически горит, охватывая ядовитым дымом не только близлежащие селения, но и, если ветер дует в сторону Тюмени, жилые кварталы 800-тысячного города.

Полигон заработал еще в конце 1960-х. Его, если следовать техрегламентам, должны были закрыть еще в прошлом столетии, но тянули резину до последнего, а именно до 2011 года. Часть тарифа на вывоз и захоронение мусора составляли отчисления на утилизацию. Но эти деньги по назначению не использованы и неизвестно где сгинули. Последняя компания, длительное время эксплуатировавшая полигон, обанкротилась, к ней предъявили серьезные претензии силовики и налоговая служба.

После официального закрытия площадки, заполненной сверх меры, сюда были нелегально доставлены еще десятки тонн отходов - грузовиками предприятий, частными авто. Площадь загаженной территории составляет около 35 гектаров. Много раз мусор загорался, тлел, его тушили, но ликвидировать глубинные очаги пожарным не удалось. В 2017 году Тюменскому району было выделено около 20 миллионов рублей на изыскания, разработку проектно-сметной документации. Она готова, а собственно рекультивация должна завершиться, согласно положениям тендера, летом будущего года. В числе прочего контракт предусматривает бурение с отведением метана из спрессованных слоев мусора.

Пока не ясно, когда Тюмень приступит к рекультивации другого гиганта-полигона - Велижанского, также использовавшегося намного дольше нормативного срока. В этом мусорном монблане среди прочего покоится, по информации экологов, до 300 тысяч ртутных ламп. Действующий полигон также близок к достижению оговоренных в разрешительных документах максимальных параметров, но, видимо, прослужит еще годы за счет наращивания ввысь. Именно сюда свозятся отходы после их разделения на полезные и бросовые фракции на мусоросортировочном заводе. В общей массе ТКО доля извлеченного вторсырья до последнего времени не превышала 20 процентов. От его продажи завод, обошедшийся в 1,7 миллиарда рублей, выручил свыше 160 миллионов рублей.

Ожидалось, что региональный оператор в 2019-м запустит аналогичный завод, только меньшей мощности, под Тобольском. Но его ввод в эксплуатацию перенесен на 2020 год. В нынешнем году также должен заработать третий завод - в Ишимском районе, плюс мусороперегрузочная станция в Ялуторовске.