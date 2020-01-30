Новости

Покупатель в московском магазине выпил спиртного и уснул, не дойдя до кассы 11:20
В Челябинске после жалоб родителей отменили концерт Элджея 11:20
Больше ста амурчан спецрейсом вернулись из Китая 11:18
Директор затопленного кипятком пермского отеля задержан в Екатеринбурге 11:17
Видео: пользователей Сети насмешил едущий на трех колесах Dodge Ram 11:15
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 11:12
В Харбин ввезли 270 тысяч импортных медицинских масок 11:10
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США 11:06
Несколько французов заявили о желании жить в Крыму 11:05
Путин назначил Оверчука представителем России в Совете ЕЭК 11:01
В Москве продлили "желтый уровень" опасности 10:58
Челябинские "скорые" оборудовали тревожным кнопками 10:55
Как мир белорусской природы реагирует на ее капризы 10:54
"Себе и подруге": Югорчанка попыталась ввезти из Турции 25 кг одежды 10:53
Видео: Брайан Крэнстон спародировал Джека Николсона в "Сиянии" 10:53
Москвичи проголосовали за увеличение парковочных мест во дворах 10:51
Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник 10:51
Мать помилованной израильтянки поблагодарила Путина за милосердие 10:48
В Новосибирске авиадебошир получил 3,5 года строгого режима 10:47
Видео: "Рик и Морти" застряли в измерении чипсов 10:46
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель 10:41
В Петербурге двух мигрантов арестовали за террористические граффити 10:40
Лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ в Москве 10:33
Чат победителей: о чем могли переписываться освободители Касторенского район Курской области 10:30
Житель Перми отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 10:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Себе и подруге": Югорчанка попыталась ввезти из Турции 25 кг одежды

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления. Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.

Жительница Югры, прилетевшая из Турции в екатеринбургский аэропорт Кольцово, попыталась помимо личных вещей пронести 47 комплектов домашней одежды и 27 женских платков.

"При себе у нее было 25 килограммов текстильных изделий: пижамы, топы и майки - все разных размеров. Пассажирка сказала, что не знала о необходимости декларировать товары, не предназначенные для личного пользования", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
В Кольцово задержали двух китайцев с чемоданом автозапчастей

Между тем размерный и модельный ряд покупок говорит о другом. Одежду передали на экспертизу, а женщину ждет штраф от половины до двукратной стоимости товара.

Кстати, жители УрФО регулярно пытаются пронести через таможню вещи на продажу под видом собственных. Так, в конце прошлого года чемодан рубашек и мужских футболок известных мировых брендов нашли в багаже у россиянки кольцовские таможенники при проверке рейса Стамбул - Екатеринбург. А ранее - в августе - у другого пассажира при себе нашли девять килограммов омолаживающих кремов.

Экономика Товары и цены Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

ФСИН: Израильтянка Наама Иссасхар покинула колонию
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку