"Себе и подруге": Югорчанка попыталась ввезти из Турции 25 кг одежды

Жительница Югры, прилетевшая из Турции в екатеринбургский аэропорт Кольцово, попыталась помимо личных вещей пронести 47 комплектов домашней одежды и 27 женских платков.

"При себе у нее было 25 килограммов текстильных изделий: пижамы, топы и майки - все разных размеров. Пассажирка сказала, что не знала о необходимости декларировать товары, не предназначенные для личного пользования", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Между тем размерный и модельный ряд покупок говорит о другом. Одежду передали на экспертизу, а женщину ждет штраф от половины до двукратной стоимости товара.

Кстати, жители УрФО регулярно пытаются пронести через таможню вещи на продажу под видом собственных. Так, в конце прошлого года чемодан рубашек и мужских футболок известных мировых брендов нашли в багаже у россиянки кольцовские таможенники при проверке рейса Стамбул - Екатеринбург. А ранее - в августе - у другого пассажира при себе нашли девять килограммов омолаживающих кремов.