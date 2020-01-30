Нынче фотограф востребован, как семейный доктор: сначала фотосессия в стиле "лав-стори", свадьба, затем снимки во время беременности, крестины, первый день рождения и другие важные события. Да и главе семьи не обойтись без представительных фото в костюме и рабочем кресле. Впрочем, на каждый запрос на рынке фотоуслуг найдется свой мастер объектива.

Художникам не интересны свадьбы

По словам старожилов индустрии, у тех, кто успел сделать себе имя, доходы весьма приличные. Да и вообще деньги в этой сфере вращаются большие. Но сам рынок подвижен и переменчив. Скажем, в период его становления фотографы зарабатывали на съемке свадеб, выпускных и других мероприятий. А вот примерно с 2013 года в моду вошли жанровые фотосессии: интерьерная, репортажная, предметная съемка, бизнес-портреты, вспоминает фотограф Максим Шмаков.

Конкуренция на рынке серьезная: сейчас в Екатеринбурге только свадебных фотографов более 650 - тех, что зарегистрировались на специальных сайтах для молодоженов. Расценки на любой кошелек: начинающие готовы работать за 1,5-2 тысячи рублей в час, именитые мастера берут до десяти тысяч. Нанять фотографа на целый день выгоднее - за 10-50 тысяч он запечатлеет торжество, начиная со сборов невесты до самых последних моментов праздника.

- В 2009 году свадьбы были настоящим Клондайком. Заработать тысяч 200-300 в месяц было легко. Сейчас сказывается демографическая яма, поэтому и свадебный рынок немного сдулся, - рассказывает Максим. - Но зато появляются новые направления, например, некоторые занимаются исключительно ретушью и дизайном, причем на достойном уровне.

То есть в профессию вернулось творчество. Вообще в профессиональной среде считается, что здесь остаются надолго только те, кому фотография нужна не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы наблюдать интересные вещи. Впрочем, успешность и доход тоже напрямую зависят от таланта и профессионализма. Профи отличается тем, насколько уверенно он себя чувствует в экстремальных условиях. Например, красиво снять свадьбу в солнечный день можно даже на телефон. А вот съемка в ночном клубе, на спортивном мероприятии, в заводском цехе, на морозе - это совершенно другой уровень мастерства и техники. Соответственно меняются и расценки на работу фотографа - в зависимости от жанра и условий.

Камеру в студию!

Понятно, что с "мыльницей" на этот рынок не пробиться, а арсенал, с помощью которого реально заработать хорошие деньги, требует и немалых вложений. Помимо профессиональной камеры потребуются объективы: спортивные, длиннофокусные обойдутся в 300-400 тысяч рублей. Компьютер, который потянет программы обработки снимков, - 100 тысяч. Плюс каждый фотогуру хранит свои архивы - нужно как минимум 20 жестких дисков, по 3-4 тысячи рублей каждый. А еще зонтики, стойки, вспышки... Полный комплект мастера обойдется в миллион рублей, а то и больше.

Но и это далеко не все затраты. Как и в любой быстро развивающейся сфере, здесь постоянно нужно учиться: осваивать новые техники съемки, оплачивать мастер-классы. К тому же фотограф-фрилансер - сам себе рекламщик, СММ-менеджер, бухгалтер.

Часто фотографией начинают заниматься женщины в декрете - от скуки. Снимают они за копейки и сильно демпингуют рынок, где раньше мужчины реально зарабатывали

Вообще считается, что попасть на рынок фотоуслуг легко, а вот удержаться - куда сложнее. И наличие дорогой техники успех не гарантирует. Придется, скажем, потратиться на рекламу в "Инстаграме" - самой популярной площадке для раскрутки. Рекламный таргетированный пост, который появится в ленте у целевой аудитории, стоит от 500 рублей на пару дней. Но ряды подписчиков он пополнит не слишком существенно - порой всего на 5-10 человек. Некоторые профессионалы тратят на раскрутку от 30 тысяч в месяц.

- Нужно подключать соцсети, на первых порах поможет сарафанное радио: сначала люди снимают близких, знакомых. В последнее время актуальны съемки, где все продумано до мелочей: макияж, прическа, одежда. Женщины в этом лучше разбираются, в результате мужчинам-фото-графам становится сложно с ними конкурировать, - рассказывает старший преподаватель кафедры экономической теории и корпоративной экономики УрГЭУ Ирина Плисова.

А еще, по ее словам, часто фотографией начинают заниматься женщины в декрете - в значительной степени от скуки. Если их содержат мужья, то снимают они за копейки и сильно демпингуют рынок, где раньше мужчины реально зарабатывали.

Съемка для налоговой

Многие, начав заниматься доходным творчеством в свободное время, впоследствии полностью отдаются любимому делу. Но рынок этот до сих пор в значительной степени теневой. Конечно, среди фотографов-фрилансеров встречаются те, кто зарегистрировал ИП, но, как утверждают их коллеги, это под силу только мастодонтам, у которых заказы расписаны на год вперед. Тем же, чьи доходы не слишком велики, оформлять отношения с государством невыгодно. Впрочем сейчас, с принятием закона о налоге на профессиональный доход, у них тоже появился шанс работать вполне легально.

- Знаю, что многие заняли выжидательную позицию. Все хотят, чтобы кто-то первым начал - тогда будут понятны плюсы и минусы. Я вообще только рад такой возможности: фрилансеру неудобно работать с организациями, которые нанимают фотографа на корпоративные мероприятия - вечно приходится искать обходные пути для расчетов, - делится мнением Дмитрий Казаковцев.

Действительно, как рассказали в управлении ФНС России по Свердловской области, статус самозанятого позволяет физическому лицу вступить в договорные отношения с юрлицами и ИП. Через специальное приложение он сможет выписать чек, который юрлицо примет к оплате. Фотограф заплатит налог (всего 6 или даже 4 процента, если работает с физлицами) - и, как говорится, будет спать спокойно.

- Я понимаю, что это необходимо. Из наших налогов складывается бюджет: деньги идут на наших детей, на строительство дорог и так далее. Это моя социальная позиция. Лично я работаю официально в хоккейном и баскетбольном клубах, а вот доход от свадеб и фотосессий приходится декларировать, - говорит спортивный фотограф Максим. - По поводу самозанятости я пока не задумывался: возможно, это хороший вариант.