Новости

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги 09:42
В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда 09:33
Хабаровские врачи будут приезжать к пациентам в защитных костюмах 09:31
Лес из Приморья на полмиллиарда вывезла российско-китайская ОПГ 09:18
Экс-министр: Детей на Украине поделили на три сорта по языку 09:12
Из Lada Granta и "Нивы" сделали фургоны за миллион рублей 09:04
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом 08:42
В Крыму назвали новые санкции США "ковбойской тактикой" 08:36
В Британии найдена неспособная летать аномально толстая сова 08:28
В полиции назвали самые популярные способы угона машин 08:27
СМИ: Каждый пятый француз пострадал от жилищного кризиса 08:23
У прилетевших с Хайнаня хабаровчан не обнаружили коронавирус 08:18
Океанологи научили альбатросов находить браконьеров 08:18
Дубль Радулова и гол Гурьянова не помогли "Далласу" 08:08
Химики научились определять срок давности отпечатков пальцев 08:04
На Украине истощились пять главных месторождений газа 07:59
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США 07:56
Троих прибывших из КНР приморцев обследовали на коронавирус 07:49
В якутском лицее зафиксирована вспышка кишечной инфекции 07:48
Сергей Харитонов назвал Александра Емельяненко позором ММА 07:36
Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов 07:30
IKEA временно закрыла все свои магазины в Китае из-за коронавируса 07:23
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 километров 07:13
Овечкин вышел на лед под 24-м номером в память о Брайанте 06:59
Двое иракских военных погибли в столкновении с боевиками ДАИШ 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 09:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Объективный взгляд

Рынок фотографии на Урале открыт для всех, но удержаться на нем под силу только профессионалам
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 19(8073)
Нынче фотограф востребован, как семейный доктор: сначала фотосессия в стиле "лав-стори", свадьба, затем снимки во время беременности, крестины, первый день рождения и другие важные события. Да и главе семьи не обойтись без представительных фото в костюме и рабочем кресле. Впрочем, на каждый запрос на рынке фотоуслуг найдется свой мастер объектива.
Профессиональные фотографы регулярно участвуют в мастер-классах, организуют фотоклубы, чтобы обмениваться опытом. Фото: Татьяна Андреева/РГ Профессиональные фотографы регулярно участвуют в мастер-классах, организуют фотоклубы, чтобы обмениваться опытом. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Профессиональные фотографы регулярно участвуют в мастер-классах, организуют фотоклубы, чтобы обмениваться опытом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Художникам не интересны свадьбы

По словам старожилов индустрии, у тех, кто успел сделать себе имя, доходы весьма приличные. Да и вообще деньги в этой сфере вращаются большие. Но сам рынок подвижен и переменчив. Скажем, в период его становления фотографы зарабатывали на съемке свадеб, выпускных и других мероприятий. А вот примерно с 2013 года в моду вошли жанровые фотосессии: интерьерная, репортажная, предметная съемка, бизнес-портреты, вспоминает фотограф Максим Шмаков.

Конкуренция на рынке серьезная: сейчас в Екатеринбурге только свадебных фотографов более 650 - тех, что зарегистрировались на специальных сайтах для молодоженов. Расценки на любой кошелек: начинающие готовы работать за 1,5-2 тысячи рублей в час, именитые мастера берут до десяти тысяч. Нанять фотографа на целый день выгоднее - за 10-50 тысяч он запечатлеет торжество, начиная со сборов невесты до самых последних моментов праздника.

Фото: iStock
Почему фрилансеры работают больше офисных сотрудников

- В 2009 году свадьбы были настоящим Клондайком. Заработать тысяч 200-300 в месяц было легко. Сейчас сказывается демографическая яма, поэтому и свадебный рынок немного сдулся, - рассказывает Максим. - Но зато появляются новые направления, например, некоторые занимаются исключительно ретушью и дизайном, причем на достойном уровне.

То есть в профессию вернулось творчество. Вообще в профессиональной среде считается, что здесь остаются надолго только те, кому фотография нужна не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы наблюдать интересные вещи. Впрочем, успешность и доход тоже напрямую зависят от таланта и профессионализма. Профи отличается тем, насколько уверенно он себя чувствует в экстремальных условиях. Например, красиво снять свадьбу в солнечный день можно даже на телефон. А вот съемка в ночном клубе, на спортивном мероприятии, в заводском цехе, на морозе - это совершенно другой уровень мастерства и техники. Соответственно меняются и расценки на работу фотографа - в зависимости от жанра и условий.

Камеру в студию!

Понятно, что с "мыльницей" на этот рынок не пробиться, а арсенал, с помощью которого реально заработать хорошие деньги, требует и немалых вложений. Помимо профессиональной камеры потребуются объективы: спортивные, длиннофокусные обойдутся в 300-400 тысяч рублей. Компьютер, который потянет программы обработки снимков, - 100 тысяч. Плюс каждый фотогуру хранит свои архивы - нужно как минимум 20 жестких дисков, по 3-4 тысячи рублей каждый. А еще зонтики, стойки, вспышки... Полный комплект мастера обойдется в миллион рублей, а то и больше.

Но и это далеко не все затраты. Как и в любой быстро развивающейся сфере, здесь постоянно нужно учиться: осваивать новые техники съемки, оплачивать мастер-классы. К тому же фотограф-фрилансер - сам себе рекламщик, СММ-менеджер, бухгалтер.

Часто фотографией начинают заниматься женщины в декрете - от скуки. Снимают они за копейки и сильно демпингуют рынок, где раньше мужчины реально зарабатывали

Вообще считается, что попасть на рынок фотоуслуг легко, а вот удержаться - куда сложнее. И наличие дорогой техники успех не гарантирует. Придется, скажем, потратиться на рекламу в "Инстаграме" - самой популярной площадке для раскрутки. Рекламный таргетированный пост, который появится в ленте у целевой аудитории, стоит от 500 рублей на пару дней. Но ряды подписчиков он пополнит не слишком существенно - порой всего на 5-10 человек. Некоторые профессионалы тратят на раскрутку от 30 тысяч в месяц.

Фото: iStock
Ноги - сардельки: как правильно позировать фотографу

- Нужно подключать соцсети, на первых порах поможет сарафанное радио: сначала люди снимают близких, знакомых. В последнее время актуальны съемки, где все продумано до мелочей: макияж, прическа, одежда. Женщины в этом лучше разбираются, в результате мужчинам-фото-графам становится сложно с ними конкурировать, - рассказывает старший преподаватель кафедры экономической теории и корпоративной экономики УрГЭУ Ирина Плисова.

А еще, по ее словам, часто фотографией начинают заниматься женщины в декрете - в значительной степени от скуки. Если их содержат мужья, то снимают они за копейки и сильно демпингуют рынок, где раньше мужчины реально зарабатывали.

Съемка для налоговой

Многие, начав заниматься доходным творчеством в свободное время, впоследствии полностью отдаются любимому делу. Но рынок этот до сих пор в значительной степени теневой. Конечно, среди фотографов-фрилансеров встречаются те, кто зарегистрировал ИП, но, как утверждают их коллеги, это под силу только мастодонтам, у которых заказы расписаны на год вперед. Тем же, чьи доходы не слишком велики, оформлять отношения с государством невыгодно. Впрочем сейчас, с принятием закона о налоге на профессиональный доход, у них тоже появился шанс работать вполне легально.

Фото: iStock
Самозанятые смогут оказывать услуги компаниям через сервис YouDo

- Знаю, что многие заняли выжидательную позицию. Все хотят, чтобы кто-то первым начал - тогда будут понятны плюсы и минусы. Я вообще только рад такой возможности: фрилансеру неудобно работать с организациями, которые нанимают фотографа на корпоративные мероприятия - вечно приходится искать обходные пути для расчетов, - делится мнением Дмитрий Казаковцев.

Действительно, как рассказали в управлении ФНС России по Свердловской области, статус самозанятого позволяет физическому лицу вступить в договорные отношения с юрлицами и ИП. Через специальное приложение он сможет выписать чек, который юрлицо примет к оплате. Фотограф заплатит налог (всего 6 или даже 4 процента, если работает с физлицами) - и, как говорится, будет спать спокойно.

- Я понимаю, что это необходимо. Из наших налогов складывается бюджет: деньги идут на наших детей, на строительство дорог и так далее. Это моя социальная позиция. Лично я работаю официально в хоккейном и баскетбольном клубах, а вот доход от свадеб и фотосессий приходится декларировать, - говорит спортивный фотограф Максим. - По поводу самозанятости я пока не задумывался: возможно, это хороший вариант.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Работа Занятость Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса
Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку