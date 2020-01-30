В Березовском, городе-спутнике Екатеринбурга, на днях запустили в эксплуатацию производственный комплекс мощностью 3,4 тысячи саморезов в год. Новая линия может выпускать до 10 тонн продукции в смену - столько же, сколько делали две старые. В комплекс входят печь и 32 станка для высадки винтов. Процессы максимально автоматизированы, так что один оператор вполне может справиться с восемью машинами.

- Саморез без термообработки - это шуруп. Благодаря обработке он становится прочным. Сначала заготовка моется, потом нагревается до 850 градусов, закаливается и "отпускается" - охлаждается до 200 градусов. Газ подается на весь периметр печи, что гарантирует стабильность процессов, - поясняет начальник цеха крепежных изделий Виталий Попов. - Из каждого контейнера ОТК отбирает образцы, замеряет толщину слоя, твердость, момент скручивания и много других параметров.

Саморезные винты - один из самых популярных видов крепежных изделий. Применяются в кровельных работах, внутренней отделке, для скрепления деталей из дерева, металла, гипсокартона... Казалось бы, мелочовка, но от ее качества зависит, сколько нам прослужит та или иная конструкция в целом. Если покрытие самореза не отвечает требованиям, ржавчина проступит сквозь штукатурку, а у непрочных изделий при ввинчивании просто отлетит головка.

В ближайшие 2,5 года в Березовском планируют увеличить объем производства до 30 тысяч тонн. Это позволит уральцам нарастить свою долю на российском рынке крепежных изделий с 4 до 6-7 процентов, но потенциал импортозамещения все еще высок: только предприятиям Свердловской области в год требуется до 500 тысяч тонн метизов (помимо саморезов к ним относят винты, гвозди, болты, гайки, а также канаты, проволоку и т.п.). Спектр потребителей крепежа очень широк: от крупных застройщиков до коттеджных поселков и обычных домохозяйств.

- Расширение производства в Березовском - событие, важное в масштабах не только региона, но и всей страны. Потому что в основном крепеж идет к нам из стран Юго-Восточной Азии, и к нему очень много нареканий, - сказал во время осмотра обновленного цеха министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. - Тем самым мы обеспечиваем экономическую безопасность страны, повышаем качество строительных работ и в итоге качество жизни. Кроме того, местный и областной бюджеты получат дополнительные налоги - три миллиарда рублей только в 2020 году.

По словам гендиректора дивизиона "Сортовой прокат РФ" Группы НЛМК Дмитрия Стопкевича, это только первый шаг к расширению производственной цепочки. Модернизация в Березовском продолжится, будет создано 300 новых рабочих мест (пока добавилось 40). Общая стоимость инвестпроекта - около 600 миллионов рублей. Глава Березовского городского округа Евгений Писцов, в свою очередь, надеется, что расширение номенклатуры этого предприятия позволит местному малому бизнесу подключиться к сбыту продукции, организовав ее сортировку для розничной торговли.

Расширение номенклатуры позволит местному малому бизнесу подключиться к сбыту продукции, организовав ее сортировку для розничной торговли

Отметим, что в целом производителей метрического крепежа в России, по оценке консалтинговой компании "Ваш советникъ", около сотни. Осуществляют на постоянной основе деятельность 30, из них крупных - не более десяти.

В УрФО расположено еще одно крупное метизное производство - в Магнитогорске. Оно в нынешнем году также завершает инвестпрограмму - одну из самых масштабных в отрасли, на пять миллиардов рублей. За пять лет заводчане ввели в эксплуатацию около 75 единиц высокотехнологического оборудования. В частности, в 2017-2018 годах освоили производство болтов и гаек по европейским стандартам, приобрели закалочно-отпускной агрегат для высокопрочного крепежа и линию гальванического оцинкования. Это позволило обеспечить высокое качество термообработки и выпустить новые виды продукции, например, крепеж крупных диаметров. Кроме того, за счет ввода нового оборудования на предприятии освоили удлиненные саморезы, винты для оконного профиля, универсальные шурупы для дерева и гвоздь-шурупы для пластикового дюбеля. На 2020 год запланирован пуск еще четырех производственных комплексов, в том числе автомата для изготовления железнодорожных болтов и путевых шурупов, включая шурупы для высокоскоростных магистралей, станков для нарезки машиностроительных болтов, сообщает пресс-служба предприятия.

О важности метизного производства для региона говорит тот факт, что в 2017 году власти Челябинской области заключили с предприятием специнвестконтракт, в рамках которого инвестор обязуется до 2025 года вложить только в производство импортозамещающего крепежа 0,4 миллиарда рублей.

Несмотря на такие "красивые" цифры, этот сегмент рынка по-прежнему остается одним из самых импортоемких (доля зарубежной продукции - до 68 процентов). По оценке отраслевых экспертов, сегодня основные поставщики саморезов и болтов в Россию - Китай и Тайвань. По качеству продукция очень разная, от откровенно низкого до очень высокого. Иностранные производители завоевывают рынок агрессивным ценовым демпингом, а также ориентацией на строительно-отделочные виды работ, тогда как в СССР в основном специализировались на общемашиностроительном крепеже.

Зависимость от основных потребителей (автопрома, машиностроения и стройки) во многом и будет определять развитие российского крепежного производства в ближайшие пять лет. Кроме того, драйвером спроса могут стать нацпроекты, нацеленные на строительство дорог, жилья и обновление городской инфраструктуры. К 2024 году в России должны вводить ежегодно 120 миллионов квадратных метров, соответственно уже с 2020-го можно ожидать увеличение потребления крепежа. Через пять лет, по прогнозу "Вашего советника", оно составит 497 тысяч тонн, а собственное производство - 282 тысячи тонн. Российские промышленники делают ставку на расширение номенклатуры (типов и размеров изделий), а также на повышение качества проката.