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30.01.2020 09:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Маршрутом агломерации

Челябинск и пригороды объединят общей транспортной схемой
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 19(8073)
Челябинск, его город-спутник Копейск и Сосновский район свяжет общая система общественного транспорта. На пути к агломерации "Большой Челябинск" власти намерены разработать новую транспортную схему с учетом всех влившихся населенных пунктов пригорода. Полномочия по организации транспортного обслуживания постановлением губернатора уже переданы от муниципалитетов региональному миндортрансу.
Сейчас за поездку из пригорода в Челябинск приходится значительно переплачивать, да и транспорт ходит редко. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сейчас за поездку из пригорода в Челябинск приходится значительно переплачивать, да и транспорт ходит редко. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сейчас за поездку из пригорода в Челябинск приходится значительно переплачивать, да и транспорт ходит редко. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Чего ждать от этого объединения, пока непонятно. В министерстве не отрицают, что парк общественного транспорта Челябинска морально и физически устарел, необходимо его менять, закупать современные, экономичные низкопольные модели. За более чем полувековую историю изношена и инфраструктура электротранспорта, в которую тоже нужно вкладываться. Однако власть со свойственным ей оптимизмом говорит о том, что найден "инновационный путь выхода из кризисной ситуации". И путь этот заключается в перераспределении транспортных потоков на пригород.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Идея, прямо скажем, не новая. Троллейбусный маршрут Челябинск - Копейск успешно просуществовал с 1949-го по 1976 год и был востребован, пока власти не предпочли ограничиться междугородными автобусами. Возможно, в связи со все большим сближением областного центра и города-спутника власти решили вернуться к хорошо забытому старому? Но не возникнет ли при этом транспортного дефицита в самом Челябинске, где интервалы движения и без того заметны? Или потери города в подвижном составе будут компенсироваться централизованными закупками? И вообще, сколько автобусов, троллейбусов и трамваев нужно для города, а сколько для агломерации?

Челябинск активно развивается в западном направлении, новые микрорайоны выросли на территории Сосновского района - городской транспорт их не обслуживает

На эти вопросы в областном миндортрансе ответов пока нет. По словам заместителя главы ведомства Александра Филиппова, губернатор утвердил "дорожную карту" оптимизации транспортной системы Челябинской агломерации на 2019-2024 годы. Предстоит большая научно-исследовательская работа, результатом которой станет объективная картина: каким должен быть парк техники, как перекроить маршрутную сеть и т.д. Изучать ситуацию и планировать реформу специалисты продолжат до 1 января 2021 года. И, как обещают, все грядущие изменения будут продиктованы исключительно удобством пассажиров.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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В том, что реформа назрела, сомнений нет. Сегодня Челябинск активно развивается в западном направлении: новые микрорайоны Белый хутор, Западный, Вишневая горка и другие выросли на территории Сосновского района - городской транспорт их не обслуживает. Так что проблему нужно решать комплексно.

- Действующее законодательство не позволяет общественному транспорту выезжать за пределы муниципалитета. В итоге пассажирам, добирающимся до Челябинска из пригорода, приходится ехать с пересадками, пользоваться местными и региональными маршрутами, - пояснил Филиппов.

Идея состоит в том, чтобы не просто включить пригород в транспортную схему, но и распространить на него действие единого пересадочного билета, чтобы люди могли добираться на работу, не переплачивая в два-три раза. Планируется, что количество бесплатных пересадок не будет ограничено в пределах действия билета - 60 или 90 минут. А все расчеты станут безналичными.

- Во-первых, лишив водителя функции сбора платы за проезд, мы повысим безопасность дорожного движения, - говорит замминистра. - Во-вторых, исключим "черный нал" и сделаем систему более прозрачной, в том числе и по налоговым отчислениям транспортных предприятий. В-третьих, все перевозчики будут работать по регулируемому тарифу, что позволит устанавливать требования к подвижному составу, в том числе по вместимости и оснащению для удобства инвалидов и пассажиров с детьми. А для борьбы с нарушениями введем серьезную систему штрафных санкций.

Обслуживать "Большой Челябинск" продолжит не только муниципальный общественный транспорт, но и частные перевозчики. Вот только работать их "попросят" по новым, единым для всех правилам.

Между тем

Впрочем, перейти от слов к делу чиновникам предстоит только через год. А пока у жителей Челябинска и ближайших населенных пунктов есть уникальная возможность внести свои предложения по организации новой транспортной схемы. Они смогут включить свои поселки в систему заявок через специальный раздел на сайте миндортранса, появившийся в начале этой недели. Для этого достаточно кликнуть на баннер "Большой Челябинск" в правой колонке страницы и оставить свое сообщение. Все заявки будут обработаны специалистами и учтены при создании новой транспортной схемы.

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