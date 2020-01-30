Челябинцы недоумевают: с контейнерных площадок стали исчезать ставшие уже привычными сетчатые емкости для сбора пластика и бумаги. Как выяснилось, их забирают не воры, а регоператор по обращению с ТКО. А причина в том, что реализацию пилотных проектов по раздельному сбору мусора в регионе начали с Копейска и Южноуральска, но не с Челябинска.

- Действующая территориальная схема не предполагает организацию раздельного сбора мусора в Челябинске, - пояснили в компании-регоператоре. - Но в этом году в регионе планируют принять закон о раздельном сборе мусора.

Кому же помешали сетки для сбора вторсырья? Если верить чиновникам, самим горожанам.

- В январе участились сообщения о том, что их никто не опустошает. Накопители стоят переполненные, что создает антисанитарную обстановку во дворах, - объяснил ситуацию представитель регоператора Сергей Жеребин. - Компания стала убирать емкости, которые портят городскую среду.

Решили проблему кардинально: вместо того чтобы вывозить вторсырье, чего, видимо, и добивались горожане, демонтировали сами контейнеры. Горожане шутят: мол, действия коммунальщиков напоминают анекдот о пепельнице в "Мерседесе" нового русского. Зачем ее чистить, если можно поменять машину?

Как сообщили в ответ на запрос "РГ" в минэкологии региона, "работа (по внедрению раздельного сбора мусора. - Прим. ред.) активно ведется во всей области: в 2019 году муниципалитеты приобрели более 7 000 контейнеров различной цветовой индикации". В баки зеленого цвета населению предлагается выбрасывать пищевые отходы, в красные - пластик, стекло и бумагу.

Горожанам действия коммунальщиков напомнили анекдот о пепельнице в "Мерседесе": зачем ее чистить, если можно поменять машину?

В Челябинске кто-то задолго до этого мудрого решения установил сетчатые, да еще и не красные. Непорядок! Но ведь кто-то их установку согласовал? А значит, есть ответственные, которым можно было бы предъявить претензии, обязать очистить. Либо перепоручить эту работу тому же регоператору, который сегодня просто вывозит бесхозные накопители на склад.

Как известно, на сортировку мусора тратятся немалые деньги - на новом челябинском полигоне недавно пущена в строй вторая по счету мусоросортировочная линия. А ведь часть неравнодушных челябинцев сортировала его бесплатно и начала возмущаться, когда годные для переработки пластик и бумагу пришлось выбрасывать в обычные контейнеры вместе с неликвидными отходами.

По сути, в Челябинске в разгар мусорной реформы власти собственными руками искореняют уже сложившуюся культуру раздельного сбора ТКО. Зато рапортуют о ее внедрении в Копейске и Южноуральске. Обеспеченность последнего цветными контейнерами, кстати, составляет только 50 процентов. Их будут докупать.

Челябинск на нехватку сетчатых накопителей не жаловался. Проблема лишь в том, что их установили до мусорной реформы и не согласовали после вступления в силу ФЗ-89, давшего ей старт. А следовательно, пояснили в минэкологии региона, "их нахождение на площадках сбора мусора является незаконным".