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30.01.2020 09:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не того цвета

В челябинске сносят контейнеры для раздельного сбора ТКО
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 19(8073)
Челябинцы недоумевают: с контейнерных площадок стали исчезать ставшие уже привычными сетчатые емкости для сбора пластика и бумаги. Как выяснилось, их забирают не воры, а регоператор по обращению с ТКО. А причина в том, что реализацию пилотных проектов по раздельному сбору мусора в регионе начали с Копейска и Южноуральска, но не с Челябинска.

- Действующая территориальная схема не предполагает организацию раздельного сбора мусора в Челябинске, - пояснили в компании-регоператоре. - Но в этом году в регионе планируют принять закон о раздельном сборе мусора.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
На раздельный сбор мусора уже в этом году планируют перейти 12 регионов

Кому же помешали сетки для сбора вторсырья? Если верить чиновникам, самим горожанам.

- В январе участились сообщения о том, что их никто не опустошает. Накопители стоят переполненные, что создает антисанитарную обстановку во дворах, - объяснил ситуацию представитель регоператора Сергей Жеребин. - Компания стала убирать емкости, которые портят городскую среду.

Решили проблему кардинально: вместо того чтобы вывозить вторсырье, чего, видимо, и добивались горожане, демонтировали сами контейнеры. Горожане шутят: мол, действия коммунальщиков напоминают анекдот о пепельнице в "Мерседесе" нового русского. Зачем ее чистить, если можно поменять машину?

Как сообщили в ответ на запрос "РГ" в минэкологии региона, "работа (по внедрению раздельного сбора мусора. - Прим. ред.) активно ведется во всей области: в 2019 году муниципалитеты приобрели более 7 000 контейнеров различной цветовой индикации". В баки зеленого цвета населению предлагается выбрасывать пищевые отходы, в красные - пластик, стекло и бумагу.

Горожанам действия коммунальщиков напомнили анекдот о пепельнице в "Мерседесе": зачем ее чистить, если можно поменять машину?

В Челябинске кто-то задолго до этого мудрого решения установил сетчатые, да еще и не красные. Непорядок! Но ведь кто-то их установку согласовал? А значит, есть ответственные, которым можно было бы предъявить претензии, обязать очистить. Либо перепоручить эту работу тому же регоператору, который сегодня просто вывозит бесхозные накопители на склад.

Фото: Анатолий Вергун/РИА Новости
Почему попытки раздельного сбора мусора терпят неудачу

Как известно, на сортировку мусора тратятся немалые деньги - на новом челябинском полигоне недавно пущена в строй вторая по счету мусоросортировочная линия. А ведь часть неравнодушных челябинцев сортировала его бесплатно и начала возмущаться, когда годные для переработки пластик и бумагу пришлось выбрасывать в обычные контейнеры вместе с неликвидными отходами.

По сути, в Челябинске в разгар мусорной реформы власти собственными руками искореняют уже сложившуюся культуру раздельного сбора ТКО. Зато рапортуют о ее внедрении в Копейске и Южноуральске. Обеспеченность последнего цветными контейнерами, кстати, составляет только 50 процентов. Их будут докупать.

Челябинск на нехватку сетчатых накопителей не жаловался. Проблема лишь в том, что их установили до мусорной реформы и не согласовали после вступления в силу ФЗ-89, давшего ей старт. А следовательно, пояснили в минэкологии региона, "их нахождение на площадках сбора мусора является незаконным".

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