В Тюменской области кривая строительства вновь круто идет вверх, но доля проданных квартир немного уменьшилась: рынок перенасыщен. По объемам - абсолютное преимущество за быстро разрастающимся региональным центром и Тюменским районом: на них традиционно приходится свыше 80 процентов.

По предварительным данным, план 2019 года - 1,57 миллиона квадратных метров - выполнен. Это на 17 процентов больше, чем годом ранее. На каждого сибиряка пришлось по квадрату. Для большинства субъектов РФ достижение такого показателя - все еще несбыточная мечта. А вот темпы реализации жилья в новостройках, напротив, снижаются. По оперативной информации главного управления строительства (ГУС) Тюменской области, в 2018-м было продано 53 процента квартир, а в прошлом году - 51. Не критично, но девелоперы напряжены: нынче, как ожидается, будет сдано уже 1,75 миллиона квадратов, как бы первичный рынок еще сильнее не охладился и не заставил инвесторов залезать в долги.

Они, как и кураторы отрасли, главным образом надеются на увеличение доступности ипотеки. А вот увеличения финансирования целевых региональных программ ожидать не стоит - расходы казны и сегодня внушительные, превышают 5-миллиардную планку. По словам замгубернатора Сергея Шустова, благодаря бюджетной поддержке в прошедшем году улучшили жилищные условия сразу 2800 семей, из них каждая пятая - молодая. Справили новоселье 536 детей-сирот, 476 бюджетников. Очевидно, подогреют спрос меры стимулирования рождаемости. По мнению Шустова, рост цен нынче останется на прошлогоднем уровне - в среднем 5-7 процентов.

В стадии строительства около 2,8 миллиона квадратов. Домов, возводимых по эскроу-счетам, пока сравнительно немного. Первый сдан недавно. 11-этажная высотка на окраине Тюмени выросла быстро - и года не прошло с момента закладки. С быстрорастущим городом связывает планы подавляющее большинство застройщиков (всего в регионе работают 56 компаний). По данным крупнейшего в Западной Сибири агентства недвижимости, если в соседнем Омске не менее 90 процентов новых квартир приобретают омичи и жители пригорода, то в Тюмени свыше половины покупают иногородние. Ну а на Тюменский район приходится львиная доля ИЖС, в том числе особняков площадью 150-400 квадратов. На индивидуальных застройщиков приходится 30-45 процентов вводимого в регионе жилья.

Между тем

Облправительство стало обсуждать возможность реновации старого жилого фонда еще до Нового года - за месяц до того, как о распространении московской практики в субъектах РФ заговорили на федеральном уровне. Рассматриваются варианты, экономически приемлемые для региона. До конкретных проектов еще далеко. В феврале девелоперов соберут во второй раз, чтобы выслушать их мнения и предложения.