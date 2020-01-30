Режиссер Федорченко: Хочется рассказать о событиях, которые мало известны

Пятнадцать лет назад режиссер и продюсер Алексей Федорченко буквально ворвался в мировой кинематограф с фильмом "Первые на Луне". Сочиненная игровая картина в жанре "мокьюментари" выглядела настолько реалистичной и достоверной, что жюри Венецианского фестиваля присудило ей приз "за лучший документальный фильм". Одновременно с "Первыми на Луне" Алексей Федорченко и его друг Дмитрий Воробьев, тоже режиссер и продюсер, создали свою кинокомпанию "29 февраля". Название возникло оттого, что год был хотя и високосный, но принес удачу. В нынешнем, тоже високосном году, у Федорченко в работе новые фильмы. О них мы и поговорили.

Выход фильма с интригующим названием "Последняя "Милая Болгария" ожидался вроде бы полгода назад. Где же кино?

Алексей Федорченко: "Болгария" законсервировалась из-за денег. Фильм снят, почти смонтирован. Нужно закончить по звуку, по графике. Ищем деньги. Надеюсь, в этом году завершим.

Прошлым летом на "Кинотавре" были представлены новые проекты. Показанные фрагменты "Последней "Милой Болгарии" были самые необычные, изобразительно затейливые, очень эффектные. А что можно сказать будущим зрителям о ее сюжете и жанре?

Алексей Федорченко: Жанр - психоаналитический детектив. В основе сценария - автобиографическая повесть Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". Действие происходит в 1943 году в Алма-Ате, параллельно мы видим почти всю летопись семьи Зощенко, начиная с ХIХ века, и его жизнь с младенческих лет и до войны. Но это не напрямую Зощенко: главного героя, которого играет актер "Коляда-театра" Константин Итунин, зовут Семен Курочкин - это один из псевдонимов писателя. Другой главный персонаж, Леонид Ец в исполнении Ильи Белова - своеобразное альтер-эго героя. Не самое известное произведение Зощенко имеет очень сложную структуру, и я долго не мог придумать, как его перенести на экран. Когда пришла идея вот так разделить историю одного человека на два персонажа, все сложилось. Герой Ильи Белова - садовод-изобретатель, мичуринец, который выполняет некую задачу по селекции фруктовых деревьев и одновременно ведет расследование о гибели писателя, личность которого его очень занимает. "Милая Болгария" - сорт яблок, который он хочет сохранить. А еще он убежденный материалист, ищет в разуме ответы на все вопросы.

Эти герои существуют в одном временном пласте?

Алексей Федорченко: Леонид Ец появляется позже, но у персонажей была точка пересечения. В 1943 году они оба оказались в Алма-Ате. Ведь Зощенко заканчивал свою книгу в эвакуации, он работал тогда на Центральной объединенной киностудии. В Казахстан уехали практически все кинематографисты, и в военные годы Алма-Ата превратилась в настоящий киногород. Девяносто процентов всех фильмов тех лет было сделано именно там. На Центральной студии одновременно работали Эйзенштейн, Ромм, Трауберг, братья Васильевы - словом, все.

Эйзенштейн и Зощенко были хорошо знакомы?

Алексей Федорченко: Они дружили.

Эйзенштейн тоже есть в фильме?

Алексей Федорченко: Он один из главных героев. Его играет Александр Блинов, преподаватель Екатеринбургского театрального института. Внешне удивительно похож на гения кино.

Поскорее бы премьера. А вот с точки зрения производства - правильно ли, что один фильм остановлен из-за нехватки средств, но уже начат другой?

Алексей Федорченко: Не только другой. Я уже второй закончил, и в разгаре работа над следующим. Творческий процесс постоянно происходит, сразу несколько фильмов делается, так и должно быть. Пока на "Болгарию" мы ищем дополнительное финансирование, я нашел деньги на новый проект. Делаем большой документальный фильм "Барнаул" - про юбилей Василия Шукшина. Оператор замечательный - Алишер Хамидходжаев, снимали на Алтае.

Про то, как там отмечали 90-летие со дня рождения Василия Макаровича?

Алексей Федорченко: Предыстория такая. Я пять лет назад был на Шукшинских чтениях на Алтае и окунулся в неожиданную для меня "шукшиниаду". Многое показалось смешным, как это бывает, когда прямо на глазах творят из реального человека кумира, чуть ли не бога. Там случались удивительные эпизоды с губернатором, с местными чиновниками. Выглядело все каким-то гротеском. А когда я недавно приехал на празднование 90-летия Шукшина, настроение немножко изменилось, увиделось иначе. Оказалось, что это вовсе не ложный посыл к возвеличиванию, а что-то очень искреннее, настоящее. Там ведь живут по сути герои Шукшина. Все, кого я нашел, с кем говорил - готовые его персонажи, про каждого он мог бы написать рассказ. Меня это поразило. Поэтому настроение, сам вектор понимания поменялись от этих встреч, будущий фильм стал более добрым, что ли. Люди там уж очень хорошие, открытые. Не знаю, что в результате получится, но я доволен этой поездкой, много замечательного материала набралось. Думаю собрать полный метр, жанр - документальная комедия. Пока еще не приступил к монтажу. Занят новым игровым фильмом. Жанр - историческая трагикомедия.

О чем?

Алексей Федорченко: Об истории отношений с Кавказом на протяжении ста лет, начиная с ХIХ века, с чеченского язычества и заканчивая началом ХХ века. Масштабная картина, мозаика из многих-многих эпизодов. Называется "Большие змеи Улли-кале". Это такой аул на Северном Кавказе. Сюжет пока не открою. Скажу только, что среди действующих лиц много персонажей как бы "с нашей стороны", включая Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, а со стороны Кавказа такие личности как Гази Мухаммад, Шамиль, Хаджи-Мурат, то есть основные идеологические военные лидеры. Сценарий опубликован в "Искусстве кино", но в итоге все будет гораздо интереснее. Полиэкран, сложный монтаж, потому что иногда возникает до десяти экранов одновременно и везде что-то происходит.

Действие только в старинные века разворачивается?

Алексей Федорченко: Современная линия тоже есть, Получается не просто историческое расследование, но и немножко мокьюментари, как "Первые на Луне".

Фантазия на тему?

Алексей Федорченко: Не совсем так. Хочется рассказать о событиях, которые мало кому известны. У нас в головах в основном литературные штампы. В сущности, про Кавказ мы почти ничего не знаем, а там безумно много интереснейших фактов. Мы с Лилией Канашовой, работая над сценарием, изучили сотни книг, источников, собрали огромную библиотеку. Так что картина будет практически документальная, хотя смотрится, как фантастика. А там все реальное, настоящее. Мне нравится в такой занимательной, необычной форме нести, не побоюсь этого слова, просвещение.

Кто снимается?

Алексей Федорченко: Все наши, екатеринбургские. Наших же не снимают в Москве, говорят, дорого актеров издалека везти. Ну и мы решили, что нам тоже с Москвой делать кино слишком дорого. Актеры наши уникальные. В Екатеринбурге ведь не только замечательный "Коляда-театр" есть. У нас мощный Свердловский театр драмы и другие интересные театры имеются, актеры потрясающие. Я решил, что должен их снимать, кто же еще их всем покажет, если не стану этого делать. И ничуть не жалею, потому что они все прекрасные, с ними один эпизод лучше другого получается.

После твоего триумфального документального фильма "Кино эпохи перемен", получившего осенью прошлого года Гран-при Открытого фестиваля документального кино "Россия", невозможно не задуматься: "Как же так! Старейшая киностудия в Екатеринбурге как будто бы есть, а на практике ее нет". Неужели ничего нельзя с этим поделать, переломить эту дикую ситуацию?

Алексей Федорченко: А зачем? Та студия умерла, осталась в прошлом, время ее ушло. С тех пор технологии в кино сильно изменились, все оборудование давно другое. Главное, что кино у нас есть, мы его делаем.

Где именно?

Алексей Федорченко: Кинокомпания "29 февраля" много лет благополучно обитает на екатеринбургском телевидении. С технической оснащенностью у нас все в порядке. И съемочный павильон большой есть, 500 кв м. Сейчас там снята уже примерно половина нового фильма, остальные съемки пройдут весной на Кавказе - в Осетии, Чечне и в Дагестане.