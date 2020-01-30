Маленьким передовикам авиазавода вручили награду, о которой они не могли даже мечтать

Эта фотография сделана 14 ноября 1944 года в кабинете директора Пермского авиационного завода N 19 имени Сталина, генерал-майора Анатолия Григорьевича Солдатова. За большим полированным столом директор собрал передовиков, выполнявших по полторы-две нормы выработки за смену. И поставил перед каждым из них награду за доблестный труд - литровую банку с вареньем или компотом.

Для пацанов, забывших когда и хлеб-то ели досыта, такое не назовешь пределом мечтаний. Потому что о таком и не мечтали.

"Это была дорогая награда. Помню как я, прижав к груди банку, бежала в общежитие, чтобы поделиться с подругами!" - через много лет вспоминала фрезеровщица Саша Юдина. В день, когда была сделана фотография, сладкую премию получили 52 подростка. А еще генерал-майор Солдатов вручил каждому по паре валенок.

Директор завода, генерал-майор Анатолий Григорьевич Солдатов.

Около восьми тысяч подростков от 12 до 16 лет держали трудовой фронт в цехах завода. Их привозили в Пермь из разных уголков страны по военному набору. Почти все - выпускники ремесленных и фабрично-заводских училищ. А значит, уже никакие не дети, а молодые рабочие. Поэтому к станку ставили даже тех, кто в прямом смысле до него не дорос. Для них сколачивали специальные подставки.

Ведь фронту требовались самолеты.

- Конечно, был приказ о восьмичасовом рабочем дне для подростков - говорит директор по инновационному развитию "ОДК-Пермские моторы" Дмитрий Оконешников. - Но все работали столько, сколько было нужно.

А передовики - еще больше. Им, правда, полагались льготы - "усиленный обед" в заводских столовых, хорошая обувь, одежда. Но перевыполнить жесткие нормы выработки удавалось не каждому. Потому многие мальчишки и девчонки даже спали в раздевалках, поближе к рабочему месту...

20 октября 1944 года Саша Аксенов выполнил 560 процентов нормы. Токарь Лида Христофорова уже на пятый день самостоятельной работы выточила 320 деталей, почти вдвое больше плана. Когда уже в мирное время обоих спрашивали, как им это удавалось, они сами недоуменно пожимали плечами...

На фотографии среди подростков - несколько заводских руководителей. В том числе и дед моего собеседника - Александр Иванович Оконешников, тогдашний начальник 38-го цеха, который и привел на прием к директору своих подопечных. Здесь же, рядом с маленькими передовиками, Михаил Алексеевич Рычков - дед начальника отдела информационной политики Светланы Бушуевой. А в нынешних цехах "ОДК-Пермские моторы" наверняка работают дети тех, кто сидит в далеком 1944-м за столом, заставленным несказанно вкусным вареньем...

В 2019 году пермский режиссер Сергей Лепихин снял фильм о подростках, которые в годы войны стали трудовым ресурсом страны. Это фильм, в котором нет закадрового текста - историю рассказывают ветераны, работавшие на авиазаводе №19 в годы войны. Также в фильм вошла кинохроника из Центрального архива кинофотодокументов, снимки из музея пермского моторостроения и эксклюзивные фотографии самих героинь из семейных архивов. В сети доступен трейлер этого фильма. Целиком ленту можно увидеть в экспозиции музея в Перми.