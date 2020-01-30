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Постановление О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа

Маленьким передовикам авиазавода вручили награду, о которой они не могли даже мечтать 18:15

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

Этот снимок сделан 14 ноября 1944 года в кабинете директора Пермского авиазавода имени Сталина. За столом директор собрал передовиков, выполнявших по полторы-две нормы выработки за смену. И поставил перед каждым из них награду за доблестный труд - литровую банку с вареньем или компотом

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Родина - № 220(8074)

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

Текст: Инесса Суворова
Маленьким передовикам авиазавода вручили награду, о которой они не могли даже мечтать
Эта фотография сделана 14 ноября 1944 года в кабинете директора Пермского авиационного завода N 19 имени Сталина, генерал-майора Анатолия Григорьевича Солдатова. За большим полированным столом директор собрал передовиков, выполнявших по полторы-две нормы выработки за смену. И поставил перед каждым из них награду за доблестный труд - литровую банку с вареньем или компотом.

Для пацанов, забывших когда и хлеб-то ели досыта, такое не назовешь пределом мечтаний. Потому что о таком и не мечтали.

"Это была дорогая награда. Помню как я, прижав к груди банку, бежала в общежитие, чтобы поделиться с подругами!" - через много лет вспоминала фрезеровщица Саша Юдина. В день, когда была сделана фотография, сладкую премию получили 52 подростка. А еще генерал-майор Солдатов вручил каждому по паре валенок.

Директор завода, генерал-майор Анатолий Григорьевич Солдатов.

Около восьми тысяч подростков от 12 до 16 лет держали трудовой фронт в цехах завода. Их привозили в Пермь из разных уголков страны по военному набору. Почти все - выпускники ремесленных и фабрично-заводских училищ. А значит, уже никакие не дети, а молодые рабочие. Поэтому к станку ставили даже тех, кто в прямом смысле до него не дорос. Для них сколачивали специальные подставки.

Ведь фронту требовались самолеты.

- Конечно, был приказ о восьмичасовом рабочем дне для подростков - говорит директор по инновационному развитию "ОДК-Пермские моторы" Дмитрий Оконешников. - Но все работали столько, сколько было нужно.

А передовики - еще больше. Им, правда, полагались льготы - "усиленный обед" в заводских столовых, хорошая обувь, одежда. Но перевыполнить жесткие нормы выработки удавалось не каждому. Потому многие мальчишки и девчонки даже спали в раздевалках, поближе к рабочему месту...

Для подростков, работавших во время войны на Пермском заводе, самой желанной наградой была банка варенья

20 октября 1944 года Саша Аксенов выполнил 560 процентов нормы. Токарь Лида Христофорова уже на пятый день самостоятельной работы выточила 320 деталей, почти вдвое больше плана. Когда уже в мирное время обоих спрашивали, как им это удавалось, они сами недоуменно пожимали плечами...

На фотографии среди подростков - несколько заводских руководителей. В том числе и дед моего собеседника - Александр Иванович Оконешников, тогдашний начальник 38-го цеха, который и привел на прием к директору своих подопечных. Здесь же, рядом с маленькими передовиками, Михаил Алексеевич Рычков - дед начальника отдела информационной политики Светланы Бушуевой. А в нынешних цехах "ОДК-Пермские моторы" наверняка работают дети тех, кто сидит в далеком 1944-м за столом, заставленным несказанно вкусным вареньем...

В 2019 году пермский режиссер Сергей Лепихин снял фильм о подростках, которые в годы войны стали трудовым ресурсом страны. Это фильм, в котором нет закадрового текста - историю рассказывают ветераны, работавшие на авиазаводе №19 в годы войны. Также в фильм вошла кинохроника из Центрального архива кинофотодокументов, снимки из музея пермского моторостроения и эксклюзивные фотографии самих героинь из семейных архивов. В сети доступен трейлер этого фильма. Целиком ленту можно увидеть в экспозиции музея в Перми.

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