Сотрудники сочинских госпиталей делились последним с ранеными

Железная дорога в Туапсе перерезана немцами, на Сухуми только достраивается. Продукты в Сочи поступают с перебоями. Случается, госпитальные кухни остаются даже без соли и лука. А солдатик подзывает санитарку и шепотом просит:

- Сестричка, борща бы отведать...

Председатель Сочинского горсовета в годы войны А. Ф. Белоус вспоминал:

"Черное море контролировалось немецкими подводными лодками и самолетами. Под Туапсе шли бои, на Красной Поляне - бои, а у нас в госпиталях - 30 тысяч раненых. Встала проблема питания. Население города две недели не получало хлеба. Все запасы пошли раненым.

Для Сочи с большим трудом была отгружена первая открытая платформа с мукой. Прибыла платформа в ночь с 1 на 2 мая 1942 года. Утром 2 мая решили устроить воскресник, разгрузить платформу и отправить муку на хлебозавод. Мы только прибыли в 10 часам утра на вокзал, а в это время Фокке-Вульф с большой высоты бросил на вокзал три бомбы: одна попала в автобазу, вторая в товарную контору, а третья в платформу с мукой. Взрыв и мука взлетела в воздух, а город остался опять без хлеба...".

"Хозяйственные показатели госпиталей N 2123 и N3186" включали производство овощей и фруктов.

И тогда на цветочных клумбах и полянах общекурортного парка "Ривьера" появились грядки с луком, морковью и картофелем. Сотрудники госпиталей до дежурства и после спешили на огороды и плантации - сажать рассаду, полоть, поливать. Со временем не считались. Ведь раненые стали получать ощутимую прибавку к столу. Овощи, лук-перо, укроп...

Свежие, прямо с грядки!

Архивисты музея истории Сочи бережно хранят тетради с рисунками собранных плодов, информацией об урожае. Только в одном подсобном хозяйстве при госпитале на станции Лоо за три года собрали 426 центнеров овощей, 18,4 - картофеля и батата, 82 - зерновых и бобовых, 158,2 - фруктов. Под огородно-полевые культуры засевали семь гектаров земли, фруктовый сад занимал 2,5 гектара, а свиноферма дала раненым 10,3 центнера высококачественного мяса.

2-й Прибалтийский фронт. Погрузка раненых в санитарный эшелон для отправки в тыловой госпиталь. 1944 год. Фото: ТАСС

"Когда нечего было брать с подсобных хозяйств, выручали индивидуальные приусадебные участки сотрудников госпиталей. Один принесет из дому немного свеклы, другой - моркови, третий - помидоров. И вот уже на кухне разливается терпкий аромат настоящего украинского борща. Как сияли тогда радостью лица раненых!"

Однажды доставленный в сочинский госпиталь N 2095 бронебойщик В. Романов, тяжело раненный в бою под Новороссийском, в шутку попросил у дежурной медсестры Лиды куриного бульона. Конечно, он был уверен, что не дождется ничего, кроме дополнительной порции перловой каши. А когда наступил обед, не поверил своим глазам, Лида принесла ему целую миску отменного наваристого супа с большим куском курятины.

Оказалось, медсестра на базаре выменяла курицу на свое последнее платье.

"После войны я несколько раз был в Сочи, пытался разыскать мою дорогую сестричку Лиду и подарить ей самое модное платье, - вспоминал ветеран войны. - К сожалению, поиски не увенчались успехом. И я до сих пор не могу простить себе той шутки".

В госпиталях были организованы специальные бригады для сбора в горных лесах каштанов и орехов, черемши и грибов, дикой черешни и груш. Мох деревьев из Тисо-самшитовой рощи собирали раненым для наполнителя подушек и обеззараживания ран.

Помогали жители города - брали мешки, корзины, сумки и отправлялись в лес. Помогали и сами раненые. "Команда выздоравливающих из госпиталя N 2133 только за семь дней собрала в лесу две с половиной тонны каштанов, полтора центнера орехов и сто килограммов яблок".

Десятки тонн "лесных харчей" сдавались на госпитальные кухни. Бесценные витамины! А сочинская газета "Красное знамя" опубликовала разработанный кулинарами госпиталя N 2132 бесценный рецепт добывания витамина С из хвои.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

335 955 ВОИНОВ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ СОЧИНСКИЕ ГОСПИТАЛИ С 5 АВГУСТА 1941 ГОДА ПО 1 ИЮЛЯ 1945 ГОДА

В публикации использована информация из воспоминаний современников (архив музея истории Сочи), книги А. Комарова и И. Максимов "В сводках не сообщалось..." (Краснодарское книжное издательство, 1976)