ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ГОКО-2342 25 сентября 1942 г. Москва, Кремль

1. Разрешить органам милиции на железнодорожном и водном транспорте производить у пассажиров изъятие продовольственных товаров, превышающих установленную норму провоза ручной клади (16 кгр.).

2. Лиц, незаконно провозящих продовольствие на товарных поездах, привлекать к уголовной ответственности в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1941 г. "Об ответственности за незаконный проезд на товарных поездах", а обнаруженные продукты отбирать.

3. Служащих железнодорожного и водного транспорта, уличенных в "мешочничестве", а равно входящих в сделки с "мешочниками", предавать суду Военных Трибуналов железнодорожного и водного транспорта.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин

Письмо наркома внутренних дел Л.П. Берии с резолюцией Председателя ГКО И.В. Сталина.

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - ИОСИФУ СТАЛИНУ: НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ "МЕШОЧНИЧЕСТВА"

Непосредственным поводом для Постановления от 25 сентября 1942 г. "О мерах борьбы с "мешочничеством" послужило письмо наркома внутренних дел Л.П. Берия, направленное И. В. Сталину 24 сентября 1942 года.

Со времен Гражданской войны мешочниками называли тех, кто занимался скупкой, перевозом и перепродажей продовольствия и товаров первой необходимости. Тысячи людей курсировали между городом и деревней в надежде выменять или купить необходимые продукты. После выхода Постановления ГКО за период с 1 октября 1942 г. по 1 июня 1944 г. было задержано 151 289 мешочников, среди которых выявлено 5000 спекулянтов, и изъято 4080 тонн продуктов1.

Плакат о разоблачении хищений в санитарных поездах.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 1941-1945 гг.:

Дело Жуковой

Жукова признана виновной в том, что она в военное время - 1941-1942 гг. - скупала в большом количестве промтовары для перепродажи и с целью наживы. При обыске у Жуковой было обнаружено 7 дамских пальто, 2 новых мужских пальто, 20 новых байковых одеял, 11 новых мужских рубашек, 3 пары новых мужских калош; 21 мужских трикотажных рубашек, 10 детских джемперов, 25 детских трикотажных комбинезонов, 20 пар детских носков и 32 пары мужских носков. Жукова показала, что все товары она скупала с целью перепродажи, так как цены на товары все время увеличиваются2.

Осуждена народным судом Андреевского района г. Ашхабада по ст. 16-95 УК Туркменской ССР (покушение на спекуляцию).

Дело Механошиной

Механошина признана виновной в том, что она, будучи буфетчицей столовой ОРСа (Отдел рабочего снабжения. - Авт.), покупала на рынке пятидневные хлебные талоны и, присваивая из своего буфета хлеб, отчитывалась купленными талонами, а хлеб по спекулятивным ценам продавала на рынке. [...] Эти ее действия подлежат квалификации по ст.ст. 107 и 109 УК РСФСР по совокупности3.

Осуждена военным трибуналом Восточно-Сибирской ж.д. по ст. 109 УК РСФСР. [Определение ВЖДК от 27 июня 1944 г.]

Дело Георковой

Георкова признана виновной в том, что она, будучи санитаркой вагона линии Кизляр - Астрахань, в 1943-1944 гг., пользуясь выездами с вагоном на линию, провозила в вагоне продукты сверх установленной меры и продавала их на линии. [...] Осуждена военным трибуналом Закавказской ж.д. ст.ст. 107 и 59зв ч.1. УК РСФСР4 по совокупности. (Определение ВЖДК от 30 июня 1944 г.).

1. ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 12а. Л. 24.

2. Сборник постановлений пленума и определений коллегий Верховного суда Союза ССР. 1944 год. М., 1948. С. 102.

3. Там же. С. 102-103.

4. Ст. 59зв ч.1. УК РСФСР - Нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины (нарушения правил движения, недоброкачественный ремонт подвижного состава и пути и т.п.), если это нарушение повлекло или могло повлечь повреждение или уничтожение подвижного состава, пути и путевых сооружений, либо несчастные случаи с людьми, несвоевременную отправку поездов и судов, скопление на местах выгрузки порожняка, простой вагонов и судов и другие действия, влекущие за собой срыв (невыполнение) намеченных Правительством планов перевозок или угрозу правильности и безопасности движения. Там же.С. 103.