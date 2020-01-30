Карточки на хлеб - эхо войны для послевоенного поколения 18:20

ГОРБУШКА

Горбушка хлеба и стакан молока - мой завтрак, завтрак типичного шестилетнего пацана из нашего послевоенного тылового города. Один из самых вкусных завтраков в моей жизни

Постановление 1941 года о введении карточек на продукты и промтовары в Москве и Ленинграде 18:19

"УСТАНОВИТЬ НОРМЫ ОТПУСКА ХЛЕБА, КРУПЫ, МАКАРОН..."

Постановление о введении карточек на некоторые продовольственные и промышленные товары в города Москве, Ленинграде и в отдельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей

Постановление от 20 августа 1941 года о введении карточек и установлении нормы отпуска хлеба 18:18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НОРМАХ ОТПУСКА ХЛЕБА ПО КАРТОЧКАМ

Постановление О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа

Маленьким передовикам авиазавода вручили награду, о которой они не могли даже мечтать 18:15

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

Этот снимок сделан 14 ноября 1944 года в кабинете директора Пермского авиазавода имени Сталина. За столом директор собрал передовиков, выполнявших по полторы-две нормы выработки за смену. И поставил перед каждым из них награду за доблестный труд - литровую банку с вареньем или компотом

Сотрудники сочинских госпиталей делились последним с ранеными 18:12

КУРИНЫЙ БУЛЬОН ОТ СЕСТРИЧКИ ЛИДЫ

На цветочных клумбах и полянах общекурортного парка "Ривьера" появились грядки с луком, морковью и картофелем. Сотрудники госпиталей до дежурства и после спешили на огороды и плантации - сажать рассаду, полоть, поливать. Со временем не считались. Ведь раненые стали получать ощутимую прибавку к столу. Овощи, лук-перо, укроп...

Потеряв на фронте обе ноги, комбайнер Прокофий Нектов продолжил воевать на хлебной жатве 18:10

ВЫЖАЛ ПУД

Красноармеец Прокофий Нектов мог остаться навечно на Ленинградском фронте. Но выкарабкался, хотя ноги были перебиты разрывными пулями. Он мог остаться в воронке, засыпанной землей, а оказалось, что ему эту землю еще пахать и пахать.

"Борщевик очень нежен и вкусен...". Блокадная книга о съедобных дикоросах 15:30

"БОРЩЕВИК ОЧЕНЬ НЕЖЕН И ВКУСЕН..."

В 1942 году Лениздат выпустил книгу "Использование в пищу дикорастущих съедобных растений". В издании подробно, с иллюстрациями, рассказано о съедобных дикоросах на территории Ленинградской области, их заготовке, хранении и приготовлении

Постановление 1942 года О мерах борьбы с "мешочничеством" 00:09

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - ИОСИФУ СТАЛИНУ: НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ "МЕШОЧНИЧЕСТВА"

Со времен Гражданской войны мешочниками называли тех, кто занимался скупкой, перевозом и перепродажей продовольствия и товаров первой необходимости. Тысячи людей курсировали между городом и деревней в надежде выменять или купить необходимые продукты

Родина - № 220(8074)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НОРМАХ ОТПУСКА ХЛЕБА ПО КАРТОЧКАМ

О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ

Ввести продажу по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий населению в городах, рабочих поселках и поселках городского типа, перечисленных в приложении N1. [...]

Установить следующие категории по снабжению населения хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями:

1-я категория - рабочие, инженерно-технические работники, служащие и их иждивенцы оборонной, угольной и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций и электропромышленности, тяжелого, среднего и общего машиностроения, станкостроения, химической и резиновой промышленности, цементной промышленности, железнодорожного и морского транспорта, строек оборонной промышленности, строек цветной и черной металлургии, строек станкостроения, железнодорожного строительства, строительства шахт, предприятий и строек Главвоенстроя, а также рабочие, инженерно-технические работники лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятые на производстве в период сезонных работ.

2-я категория - рабочие, инженерно-технические работники, служащие и их иждивенцы других отраслей промышленности, транспорта и народного хозяйства и остальное городское население, не вошедшее в первую категорию.

4. Установить следующие нормы отпуска хлеба по карточкам в день на одного человека:

Отпуск хлеба в столовых производить по карточкам в счет установленных норм.

Разрешить Наркомторгу СССР организовать торговлю хлебом по повышенным ценам без карточек в городах, перечисленных в приложении N2.

Председатель Совета

Народных комиссаров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров СССР Я. Чаадаев

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