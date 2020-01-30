О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ

Ввести продажу по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий населению в городах, рабочих поселках и поселках городского типа, перечисленных в приложении N1. [...]

Установить следующие категории по снабжению населения хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями:

1-я категория - рабочие, инженерно-технические работники, служащие и их иждивенцы оборонной, угольной и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций и электропромышленности, тяжелого, среднего и общего машиностроения, станкостроения, химической и резиновой промышленности, цементной промышленности, железнодорожного и морского транспорта, строек оборонной промышленности, строек цветной и черной металлургии, строек станкостроения, железнодорожного строительства, строительства шахт, предприятий и строек Главвоенстроя, а также рабочие, инженерно-технические работники лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятые на производстве в период сезонных работ.

2-я категория - рабочие, инженерно-технические работники, служащие и их иждивенцы других отраслей промышленности, транспорта и народного хозяйства и остальное городское население, не вошедшее в первую категорию.

4. Установить следующие нормы отпуска хлеба по карточкам в день на одного человека:

Отпуск хлеба в столовых производить по карточкам в счет установленных норм.

Разрешить Наркомторгу СССР организовать торговлю хлебом по повышенным ценам без карточек в городах, перечисленных в приложении N2.

Председатель Совета

Народных комиссаров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров СССР Я. Чаадаев