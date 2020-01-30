Совет Народных Комиссаров Союза ССР
[...] Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 17 июля 1941 года в г. Москве, с 18 июля 1941 года в г. Ленинграде и с 19 июля 1941 года в перечисленных в приложении N1 городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей продажу
По продовольственным карточкам:
Хлеба, хлебобулочных изделий и муки,
Крупы и макарон,
Сахара и кондитерских изделий,
Масла животного, растительного и маргарина,
Мяса и мясопродуктов,
Рыбы и рыбопродуктов
По промтоварным карточкам:
хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, швейных товаров,
трикотажных товаров,
чулочно-носочных товаров,
кожаной и резиновой обуви,
мыла хозяйственного и туалетного.
Продажу всех других продовольственных и промышленных товаров производить без карточек.
2. Установить нормы отпуска по карточкам хлеба, крупы, макарон, сахара и кондитерских изделий, мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла животного и растительного согласно приложениям N 2 и 3. [...]
Установить, что отпуск по карточкам хлопчатобумажных тканей, швейных товаров, трикотажных товаров, чулочно-носочных товаров, кожаной и резиновой обуви производится по нормам на купоны карточек, согласно приложению N 4 [...]
[...] Продажу мыла хозяйственного и туалетного производить по разовым талонам ежемесячно по одному куску хозяйственного и туалетного на одну карточку.
[...] Утвердить прилагаемые образцы продовольственных и промтоварных карточек.
[...] Для покрытия расходов, связанных с выдачей населению продовольственных и промтоварных карточек, установить плату за каждую карточку в размере 10 копеек.
[...] За спекуляцию и злоупотребления продовольственными и промтоварными карточками виновных привлекать к уголовной ответственности.
Председатель Совета
Народных комиссаров Союза ССР И. Сталин
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров СССР
Я. Чаадаев
Москва - Кремль
18 июля 1941 года.