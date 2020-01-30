Карточки на хлеб - эхо войны для послевоенного поколения 18:20

ГОРБУШКА

Горбушка хлеба и стакан молока - мой завтрак, завтрак типичного шестилетнего пацана из нашего послевоенного тылового города. Один из самых вкусных завтраков в моей жизни

Постановление 1941 года о введении карточек на продукты и промтовары в Москве и Ленинграде 18:19

"УСТАНОВИТЬ НОРМЫ ОТПУСКА ХЛЕБА, КРУПЫ, МАКАРОН..."

Постановление о введении карточек на некоторые продовольственные и промышленные товары в города Москве, Ленинграде и в отдельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей

Постановление от 20 августа 1941 года о введении карточек и установлении нормы отпуска хлеба 18:18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НОРМАХ ОТПУСКА ХЛЕБА ПО КАРТОЧКАМ

Постановление О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа

Маленьким передовикам авиазавода вручили награду, о которой они не могли даже мечтать 18:15

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

Этот снимок сделан 14 ноября 1944 года в кабинете директора Пермского авиазавода имени Сталина. За столом директор собрал передовиков, выполнявших по полторы-две нормы выработки за смену. И поставил перед каждым из них награду за доблестный труд - литровую банку с вареньем или компотом

Сотрудники сочинских госпиталей делились последним с ранеными 18:12

КУРИНЫЙ БУЛЬОН ОТ СЕСТРИЧКИ ЛИДЫ

На цветочных клумбах и полянах общекурортного парка "Ривьера" появились грядки с луком, морковью и картофелем. Сотрудники госпиталей до дежурства и после спешили на огороды и плантации - сажать рассаду, полоть, поливать. Со временем не считались. Ведь раненые стали получать ощутимую прибавку к столу. Овощи, лук-перо, укроп...

Потеряв на фронте обе ноги, комбайнер Прокофий Нектов продолжил воевать на хлебной жатве 18:10

ВЫЖАЛ ПУД

Красноармеец Прокофий Нектов мог остаться навечно на Ленинградском фронте. Но выкарабкался, хотя ноги были перебиты разрывными пулями. Он мог остаться в воронке, засыпанной землей, а оказалось, что ему эту землю еще пахать и пахать.

"Борщевик очень нежен и вкусен...". Блокадная книга о съедобных дикоросах 15:30

"БОРЩЕВИК ОЧЕНЬ НЕЖЕН И ВКУСЕН..."

В 1942 году Лениздат выпустил книгу "Использование в пищу дикорастущих съедобных растений". В издании подробно, с иллюстрациями, рассказано о съедобных дикоросах на территории Ленинградской области, их заготовке, хранении и приготовлении

Постановление 1942 года О мерах борьбы с "мешочничеством" 00:09

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - ИОСИФУ СТАЛИНУ: НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ "МЕШОЧНИЧЕСТВА"

Со времен Гражданской войны мешочниками называли тех, кто занимался скупкой, перевозом и перепродажей продовольствия и товаров первой необходимости. Тысячи людей курсировали между городом и деревней в надежде выменять или купить необходимые продукты

Родина - № 220(8074)

"УСТАНОВИТЬ НОРМЫ ОТПУСКА ХЛЕБА, КРУПЫ, МАКАРОН..."

Постановление №1882 18 июля 1941 года
О введении карточек на некоторые продовольственные и промышленные товары в гг. Москве, Ленинграде и в отдельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

[...] Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 17 июля 1941 года в г. Москве, с 18 июля 1941 года в г. Ленинграде и с 19 июля 1941 года в перечисленных в приложении N1 городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей продажу

По продовольственным карточкам:

Хлеба, хлебобулочных изделий и муки,

Крупы и макарон,

Сахара и кондитерских изделий,

Масла животного, растительного и маргарина,

Мяса и мясопродуктов,

Рыбы и рыбопродуктов

Продуктовая карточка. Ноябрь. 1941 год.

По промтоварным карточкам:

хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, швейных товаров,

трикотажных товаров,

чулочно-носочных товаров,

кожаной и резиновой обуви,

мыла хозяйственного и туалетного.

Продажу всех других продовольственных и промышленных товаров производить без карточек.

2. Установить нормы отпуска по карточкам хлеба, крупы, макарон, сахара и кондитерских изделий, мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла животного и растительного согласно приложениям N 2 и 3. [...]

Установить, что отпуск по карточкам хлопчатобумажных тканей, швейных товаров, трикотажных товаров, чулочно-носочных товаров, кожаной и резиновой обуви производится по нормам на купоны карточек, согласно приложению N 4 [...]

[...] Продажу мыла хозяйственного и туалетного производить по разовым талонам ежемесячно по одному куску хозяйственного и туалетного на одну карточку.

[...] Утвердить прилагаемые образцы продовольственных и промтоварных карточек.

[...] Для покрытия расходов, связанных с выдачей населению продовольственных и промтоварных карточек, установить плату за каждую карточку в размере 10 копеек.

[...] За спекуляцию и злоупотребления продовольственными и промтоварными карточками виновных привлекать к уголовной ответственности.

Председатель Совета

Народных комиссаров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров СССР

Я. Чаадаев

Москва - Кремль

18 июля 1941 года.

Н. Цыцин. Блокадный хлеб.
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