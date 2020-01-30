Постановление №1882 18 июля 1941 года

О введении карточек на некоторые продовольственные и промышленные товары в гг. Москве, Ленинграде и в отдельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

[...] Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 17 июля 1941 года в г. Москве, с 18 июля 1941 года в г. Ленинграде и с 19 июля 1941 года в перечисленных в приложении N1 городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей продажу

По продовольственным карточкам:

Хлеба, хлебобулочных изделий и муки,

Крупы и макарон,

Сахара и кондитерских изделий,

Масла животного, растительного и маргарина,

Мяса и мясопродуктов,

Рыбы и рыбопродуктов

Продуктовая карточка. Ноябрь. 1941 год.

По промтоварным карточкам:

хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, швейных товаров,

трикотажных товаров,

чулочно-носочных товаров,

кожаной и резиновой обуви,

мыла хозяйственного и туалетного.

Продажу всех других продовольственных и промышленных товаров производить без карточек.

2. Установить нормы отпуска по карточкам хлеба, крупы, макарон, сахара и кондитерских изделий, мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, масла животного и растительного согласно приложениям N 2 и 3. [...]

Установить, что отпуск по карточкам хлопчатобумажных тканей, швейных товаров, трикотажных товаров, чулочно-носочных товаров, кожаной и резиновой обуви производится по нормам на купоны карточек, согласно приложению N 4 [...]

[...] Продажу мыла хозяйственного и туалетного производить по разовым талонам ежемесячно по одному куску хозяйственного и туалетного на одну карточку.

[...] Утвердить прилагаемые образцы продовольственных и промтоварных карточек.

[...] Для покрытия расходов, связанных с выдачей населению продовольственных и промтоварных карточек, установить плату за каждую карточку в размере 10 копеек.

[...] За спекуляцию и злоупотребления продовольственными и промтоварными карточками виновных привлекать к уголовной ответственности.

Председатель Совета

Народных комиссаров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами Совета

Народных Комиссаров СССР

Я. Чаадаев

Москва - Кремль

18 июля 1941 года.