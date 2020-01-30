Родившаяся в Москве американка Кенин вышла в финал Australian Open

21-летняя американка София Кенин стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису.

15-я ракетка мира Кенин имеет прямое отношение к России. Девушка родилась в Москве 14 ноября 1998 года. Спустя несколько месяцев она вместе со своей семьей перебралась в США, где и обучалась теннису в известных академиях.

В четверг в полуфинале Открытого чемпионата Австралии американка с российскими корнями встречалась с первой ракеткой мира Эшли Барти. Австралийка играла перед своими болельщиками, однако даже самая отчаянная поддержка не помогла.

В напряженном матче Кенин выиграла первый сет на тай-брейке - 7:6 (8:6), а во втором при счете 5:5 сумела выиграть два гейма подряд. В финале Кенин сыграет с победительницей матча Симона Халеп - Гарбинье Мугуруса.