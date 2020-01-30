Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду первым в истории преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram.

До португальца никому из людей не удавалось достичь этой отметки. У ближайшей преследовательницы - известной американской певицы Арианы Гранде более чем на 25 миллионов подписчиков меньше.

Сам португалец в Instagram уже успел прокомментировать эту приятную новость."Ого, 200 миллионов. Спасибо всем вам, что следуете со мной в этом путешествии изо дня в день", - написал он.

Напомним, что в 2019 году выяснилось, что Роналду заработал на рекламе в этой социальной сети почти 48 миллионов долларов, при том, что его годовая зарплата в "Ювентусе" - 34 миллиона. Один пост на его странице стоит примерно 975 тысяч.