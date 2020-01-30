Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти

Москва и Минск завершили переговоры о тарифах на транзит российской нефти через Беларусь.

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолия Голомолзина, теперь все зависит от решения, которое примет белорусская сторона. Об этом сообщает ТАСС.

"Переговоры завершены. Разногласия зафиксированы. Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка", - сказал Голомолзин.

Вопрос о тарифах на транспортировку российской нефти не удалось решить до конца прошлого года, когда истек срок прошлого контракта. Переговоры сторон продолжались весь январь. Первоначально рассчитывалось, что договориться удастся до 15 января, но этого не произошло. Следующим сроком стало 1 февраля.

В сентябре прошлого года тариф на транзит российской нефти через территорию Беларуси был повышен на 3,7%. С 15 января этого он автоматически вырос еще на 6,8%.

В конце прошлого года Минск предлагал повысить тариф на прокачку российской нефти на 21,7%, как один из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный республике в результате загрязнения хлорорганикой нефтепровода "Дружба", но предложение не прошло. О схеме компенсации за аварию сторонам удалось договориться 20 января, что, по-видимому, помогло дальнейшим переговорам по транзиту.