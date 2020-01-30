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30.01.2020 19:56
Рубрика: В мире

Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Россиянка, чье имя пока не называется, арестована полицией южнокорейского города Инчхон. Она обвиняется в том, что пыталась убить своего мужа-корейца.

Как сообщили в Управлении полиции по административному округу Ёнсу корейского города Инчхон, инцидент произошел 30 января в 04:40 в квартале Ёнсу одноименного административного округа Инчхона. 31-летняя россиянка и ее 42-летний муж-кореец, находясь у себя дома, совместно распивали спиртные напитки, в процессе чего произошла ссора. Супруг сам вызвал полицию, сообщив, что жена скандально ведет себя.

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Когда полицейские прибыли, то выяснилось, что женщина уже успела один раз ударить мужа ножом. Мужчина был доставлен в больницу, он находится под наблюдением медиков, его жизнь вне опасности, а россиянку арестовали по подозрениям в покушении на убийство.

В полиции заявили, что они проведут дополнительно расследование обстоятельств инцидента, после чего решат, какие официальные обвинения будут предъявлены.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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