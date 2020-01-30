Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа

Россиянка, чье имя пока не называется, арестована полицией южнокорейского города Инчхон. Она обвиняется в том, что пыталась убить своего мужа-корейца.

Как сообщили в Управлении полиции по административному округу Ёнсу корейского города Инчхон, инцидент произошел 30 января в 04:40 в квартале Ёнсу одноименного административного округа Инчхона. 31-летняя россиянка и ее 42-летний муж-кореец, находясь у себя дома, совместно распивали спиртные напитки, в процессе чего произошла ссора. Супруг сам вызвал полицию, сообщив, что жена скандально ведет себя.

Когда полицейские прибыли, то выяснилось, что женщина уже успела один раз ударить мужа ножом. Мужчина был доставлен в больницу, он находится под наблюдением медиков, его жизнь вне опасности, а россиянку арестовали по подозрениям в покушении на убийство.

В полиции заявили, что они проведут дополнительно расследование обстоятельств инцидента, после чего решат, какие официальные обвинения будут предъявлены.