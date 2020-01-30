В швейцарском местечке Ленцерхайд продолжается чемпионат мира по биатлону среди юниоров.

Накануне российские эстафетные квартеты порадовали болельщиков отличными результатами.

Так, отечественная мужская четверка в составе Кирилла Бажина, Даниила Серохвостова, Вадима Истамгулова и хорошо известного болельщикам и специалистам по выступлению в основной сборной России Саида Каримуллы Халили стала чемпионом мира.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, стартовав под первым номером (согласно месту, занятому на прошлогоднем чемпионате мира), наша команда шла в лидерах на протяжении всей гонки.

Несмотря на небезупречную стрельбу, российские юниоры уверенно контролировали ход гонки (показав лучшую скорость на дистанции), отыгрывая порой отставания в 20 и даже 30 секунд.

Юниорская сборная России с 2014 года (7 лет подряд) непрерывно сохраняет за собой звание чемпиона мира в эстафете. Три последних года в составе нашего эстафетного квартета неизменно стартует Саид Каримулла Халили.

Что касается девушек, то они стали вторыми, уступив сверстницам из Франции. В составе нашего квартета на дистанции боролись Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Алина Кудисова.

При этом медали в эстафете - громкий успех, поскольку год назад юниорская эстафетная команда России финишировала лишь на шестом месте, а в последний раз на вторую ступень мирового пьедестала девушки поднимались в 2015 году.