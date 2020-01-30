Астрономы получили самые детальные в истории снимки Солнца

Астрофизики из Национального научного фонда (NSF) получили первые изображения с самого большого в мире солнечного телескопа Inouye (Daniel K. Inouye Solar Telescope - DKIST). На них поверхность Солнца была показана в мельчайших деталях, что ранее было невозможно.

В частности, на снимках запечатлены гранулы, образующиеся в результате конвекции плазмы. Размер каждой из них огромен и достигает 1600 километров в поперечнике, что сопоставимо с размером региона или небольшого государства на Земле.

Как рассказал астроном Джефф Кун из Гавайского университета, изучение динамики этих структур улучшит прогнозирование солнечной активности, которая может влиять на возникновение аварий и даже катастроф на Земле.

- Это действительно можно назвать величайшим скачком в способности человечества изучать Солнце с Земли со времен Галилея. Особый интерес для ученых представляют магнитные поля, которые могут привести к мощным солнечным бурям, которые воздействуют на работу связи, навигации, инженерных сетей на нашей планете. На данный момент наши возможности предсказывать космическую погоду крайне ограничены, - отметил ученый.

Астроном Мэтт Маунтин добавил, что в настоящее время ученые могут прогнозировать солнечную бурю примерно за 48 минут до ее начала. Исследования, которые позволит проводить телескоп, увеличат это время до 48 часов.

- Если сравнивать с уровнем технологий, используемых для прогноза погоды на Земле, то мы отстаем примерно на 50 лет. Нам нужно понять физику, лежащую в основе космической погоды, которая формируется Солнцем. Данные для этого и будет получать телескоп в течение следующих десятилетий. На их основе мы сможем измерять и характеризовать магнитные поля нашей главной звезды лучше, чем когда-либо, - пояснил исследователь.

В ближайшие месяцы на телескоп планируется установить дополнительное оборудование, которое усилит его мощность. Ученые уверены, в что в ближайшие пять лет смогут собрать о процессах на Солнце больше сведений, чем было получено с момента начала его изучения более четырех веков назад.