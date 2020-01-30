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Шнуров написал куплеты про коронавирус

Новости
    30.01.2020, 13:58
Текст:   Олег Усков

Российский музыкант, актер, бизнесмен и эксперт, экс-лидер группировки "Ленинград" по традиции не прошел мимо очередного важного явления общественной жизни - вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае. Отреагировав только что на бедствие с помощью рифм в Instagram.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука

"Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже - благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать", - отметил поэт.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря прошлого года.

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 уже скончались.

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