Шнуров написал куплеты про коронавирус

Российский музыкант, актер, бизнесмен и эксперт, экс-лидер группировки "Ленинград" по традиции не прошел мимо очередного важного явления общественной жизни - вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае. Отреагировав только что на бедствие с помощью рифм в Instagram.
"Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже - благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать", - отметил поэт.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря прошлого года.
По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 уже скончались.