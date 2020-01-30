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30.01.2020 10:13
Рубрика: В мире

Власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

Текст: Диана Ковалева

В китайском Тибете подтвердили первый случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV. Таким образом, теперь во всех регионах КНР так или иначе были зафиксированы случаи инфицирования. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Из отчета комитета следует, что число погибших от вируса на сегодняшний момент достигло 170 человек, столько же людей было вылечено. Количество зарегистрированных случаев заражения составляет 7711, при чем 31 из них характеризуется тяжелым состоянием заболевших.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. К 5 января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Случаи заражения уже были зафиксированы и за пределами Китая, к примеру, в Сингапуре, Таиланде, Японии, Вьетнаме, США и Германии.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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