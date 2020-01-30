В Китае до 170 увеличилось число жертв коронавируса

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР распространил в четверг новые данные о количестве заразившихся коронавирусом 2019-nCoV и умерших.

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, из них 1370 оцениваются как тяжелые. Количество летальных исходов достигло 170. Ранее сообщалось о 162 погибших и 4,5 тысячах инфицированных.

По данным специалистов, только за среду в Китае удалось установить 1737 новых случаев заражения, пишет ТАСС. Кроме того, к четвергу число предполагаемых случаев заболевания в КНР превысило 12 тысяч. Не менее 88 693 человек имели тесный контакт с зараженными, из них 81 947 находятся под медицинским наблюдением. Вирус распространился за пределы Китая, факты заражения зафиксированы в 15 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг проведет экстренное совещание. Его участники обсудят распространение коронавируса, которое увеличивается стремительными темпами и вызывает серьезную обеспокоенность в мире. Эксперты ВОЗ должны решить, является ли это глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.