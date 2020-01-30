Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 162

В результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания, скончались 162 человека. Ранее сообщалось о 132 жертвах.

Общее число инфицированных в провинции выросло на тысячу, достигнув 4,5 тысячи человек. Новые данные представлены местным Комитетом здравоохранения, передает РИА Новости. За сутки поправились десять человек.

Между тем почти тысяча пациентов находится в критическом состоянии. Случаи коронавируса зарегистрированы в 15 странах, на них приходится один процент зараженных, однако в трех государствах за пределами Китая уже зафиксированы случаи заражения вирусом от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения сегодня созывает экстренное совещание по поводу вспышки заболевания с целью обсудить распространение коронавируса 2019-nCoV в мире, которое увеличивается стремительными темпами.